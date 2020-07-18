Kdz. Ereğli'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Kdz. Ereğli'de uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polis ekipleri düzenledikleri iki ayrı operasyonda 741 kök kenevir, 760 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirirken 2 kişiyi gözaltına aldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polis ekipleri düzenledikleri iki ayrı operasyonda 741 kök kenevir, 760 gram esrar, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirirken 2 kişiyi gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen iki zanlıdan biri tutuklandı diğeri serbest kaldı.


Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri düzenledikleri iki ayrı operasyonda çok sayıda Hint keneviri ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri ilk operasyonda Y.S.'nin (48) evinin bahçesinde boyları 30 santimetre ile 250 santimetre arasında değişen 523 adet kök keneviri, evinde yapılan aramada ise 760,27 gram esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 66 adet av tüfeğine ait fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet tabancaya ait fişek ele geçirildi. Narkotik polis ekipleri düzenledikleri ikinci operasyonda ise M.B. (36) isimli şahsın evinin bahçesinde 30 santimetre ile 160 santimetre arsında değişen 218 adet kök kenevir ele geçirdi. Polis uyuşturucu maddeler ve silahlara el koyarken Y.S. ve M.B gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Beycuma Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, M.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 15:58 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kdz. Ereğli'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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