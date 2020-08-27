Keban'da eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Keban'da 2020 -2021 yılı eğitim ve öğretim değerlendirme toplantısı yapıldı.

Keban Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu başkanlığında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül, Şube Müdürü Zülküf Çetinkaya, Halk Eğitim Müdürü Erdal Havabulut, Öğretmenevi Müdürü Mehmet Sait Aydemir ile ilk ve orta dereceli okul müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

21 Eylül 2020 tarihine kadar sürecek olan uzaktan eğitim ve akabinde devam edecek olan yüz yüze eğitim çalışmaları hakkında değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda ayrıca Kovid-19 tedbirleri kapsamında okullarda alınması gereken tedbirler görüşüldü.