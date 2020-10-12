Keban'da yol çalışması - Son Dakika

Keban Belediyesi, Değirmenbaşı Mahallesindeki yola kilitli parke taşı döşedi.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Değirmenbaşı Mahallesinde Cezaevi ve Adliye lojmanlarının yer aldığı bölgedeki yola kilitli parke taşı döşediklerini söyledi.

Atlı, turizm gözdesi olan ilçenin yollarının iyileştirilmesi için çalıştıklarını aktaran Atlı, "Çalışmalarımıza hızlı bir şekilde sürüyor. Personellerimize çabası için teşekkür ediyoruz." dedi.