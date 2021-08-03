Keban'dan Marmaris'teki yangın bölgesine 6 su tankeri gönderildi - Son Dakika

Elazığ'ın Keban İlçesinden, Keban Belediye Başkanlığının organizesiyle Marmaris'teki yangına müdahale için 6 su tankeri gönderildi.

Keban Belediyesi,Türkaylar Alabalık Firmasına ait 6 su tankerini Marmaris'teki Yangının Müdahalesi ile söndürülmesinde destek olmak ve kullanılmak üzere 6 su Tankeri Keban'dan Muğla'nın Marmaris ilçesine gitmek üzere Akşam üzeri hareket etti.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı " Özel Sektör firması Türkaylar Alabalık Sahibi Mehmet Türkay bize başvurarak Keban Belediyesi bünyesinde Marmaris teki yangının söndürülmesinde kullanılmak üzere 6 su tankeri verebileceklerini söylediler.

Bizde bu talebi olumlu karşıladık 6 Su tankerini Marmaris'teki yangına müdahalesinde kullanılması için gönderdik ve uğurladık. Allah devletine böyle bağlı ve destek olan insanlara zeval vermesin.Kendilerine ilçem adına çok teşekkür ediyorum." dedi.