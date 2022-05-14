KEÇİ VE KOÇLARIN 'EN' GÜZELİ SEÇİLDİ - Son Dakika

BURDUR Teke Yöresi 7'nci Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı kapsamında Burdur Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Honamlı Teke ve Merinos Koç Güzellik Yarışması düzenlendi.

Burdur Belediyesi Uzay Çatı Pazar Alanı'nda gerçekleştirilen yarışmada, yetiştiriciler keçi ve koyunlarının güzelliğiyle dereceye girebilmesi için mücadele etti. Çobanlarının özenle baktığı küçükbaş hayvanların bazılarının gövdelerine kırmızı boyayla Türk bayrağı yapıldı, bazıları ise boncuklarla süslendi.

Yarışmanın Jüri Başkanı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veterinerlik Zootekni Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özkan Elmaz, "Yarışmalar yetiştiricilerin mesleğe olan ilgisini, heyecanını artırır. Bu gibi yarışmaları farklı ırklarda yaparak Burdur'daki bilinci artırma çalışmalarımız sürecek" dedi.

MAKÜ Veteriner Fakültesi akademisyenleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeli ve çobanlardan oluşan jüri, honamlı teke ve merinos koçlarda vücut uzunluğu, bacak boyu, vücut uyumu, hayvan yaşı, ırkını taşıyan özellikler ile boynuz yapısı kriterlerini inceleyerek birinciyi belirledi.

Değerlendirme sonrası honamlı teke yarışmasında Bucak Kızılkaya beldesinden Süllü Savaş birinci, Yeşilova Armut köyünden Musa Yılmaz ikinci, Burdur merkez Bereket köyünden İsmail Özben üçüncü oldu. Merinos koç yarışmasında ise Karamanlı Kağılcık köyünden Gökhan Güneş birinci, Kemer Elmacık köyünden Muhammed Obut ikinci, Karamanlı Kağılcık köyünden Mustafa Güneş üçüncü oldu.

Dereceye girenlere ödülleri verildi.