Keçiborlu'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Keçiborlu'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

Keçiborlu\'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı
28.01.2026 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 7 hırsızlık olayı gerçekleştirip yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı bir köyde 7 farklı adreste gerçekleşen hırsızlık olaylarının şüphelisi 3 kişi, çaldıkları malzemeleri Denizli'de hurdacılara satarken tespit edildi. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kaplanlı köyünde 24 Ocak Cumartesi günü 7 farklı adreste "hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal" olayları meydana geldi. JASAT ve Asayiş Timlerinin ortak çalışmasıyla yürütülen araştırmalar sonucunda, olayları gerçekleştiren şüphelilerin müştekilere ait evlerden farklı tarihlerde 13 adet çeşitli ebatlarda bakır kazan, 2 adet motorlu ağaç kesme testeresi, 9 adet su bataryası ve musluk ile 5 adet asma kilit çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin çaldıkları malzemeleri Denizli'de hurdacılara 120 bin TL karşılığında sattıkları belirlendi. Çalınan eşyalardan 1 adet motorlu ağaç kesme testeresi bulunarak sahibine teslim edildi. Kimlikleri belirlenen 3 şüpheli, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Keçiborlu, Hırsızlık, Güvenlik, 3. Sayfa, Isparta, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Keçiborlu'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
ABD First Lady’si Melania Trump’tan barışçıl protesto çağrısı ABD First Lady'si Melania Trump'tan barışçıl protesto çağrısı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki

15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
14:19
Trump “İran anlaşma yapmak istiyor“ dedi, Tahran’dan yalanlama geldi
Trump "İran anlaşma yapmak istiyor" dedi, Tahran'dan yalanlama geldi
14:13
Yılmaz Güney’e ’’Terörist’’ diyen Savcı Yavuz Engin’e Külliye’den tepki
Yılmaz Güney'e ''Terörist'' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 15:37:10. #7.11#
SON DAKİKA: Keçiborlu'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.