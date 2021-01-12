Keçiören Belediyesi'nden "Mobil Göz Uygulaması" - Son Dakika

Keçiören Belediyesi'nden "Mobil Göz Uygulaması"

12.01.2021 14:51
Keçiören Belediyesi'nden

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, toplumsal farkındalık oluşturmak için her yıl 7-14 Ocak'ın Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası olarak kutlandığını hatırlatarak, görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için Keçiören'de, "Mobil Göz Uygulamasına" geçildiğini bildirdi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, toplumsal farkındalık oluşturmak için her yıl 7-14 Ocak'ın Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası olarak kutlandığını hatırlatarak, görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için Keçiören'de, "Mobil Göz Uygulamasına" geçildiğini bildirdi.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Belediye Başkanı Altınok, "'Mobil Göz Uygulaması' adını verdiğimiz doküman tarama ve çalışma istasyonunu hizmete açtık. Bu sayede engelli vatandaşlarımızın bilgiye erişimini kolaylaştırdık." ifadesini kullandı.

Altınok, "Mobil Göz Uygulaması"nın, engelli vatandaşların kişisel ve akademik eğitimlerinde karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmak için önemli bir hizmet olduğuna vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Mobil Göz Projesi görme engelli vatandaşlarımızın okumak istedikleri kitapları veya dokümanları kolaylıkla taramasına ve ses dosyasına çevirebilmesine imkan tanıyor. Ayrıca görme engellilerimiz, sesli ekran okuma programımız sayesinde bilgisayar ortamında metinleri takip edebiliyorlar. Kitap okuma kamerası ile total görme engellilerimiz dokümanları sesli okuyabiliyor, az görenler ise büyüterek ekrandan izleyebiliyorlar. Ayrıca pandemi sürecinde görme engelli vatandaşlarımızın doküman tarama ihtiyaç ve işlemini kolaylaştırmak amacıyla. Talep edildiğinde kitap veya dokumanlar vatandaşımızın evinden teslim alınarak tarama işleminden geçiriliyor, daha sonra da mail adresine ses veya metin formatında gönderiliyor."

Görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla kurulan sistemin teknik altyapısı hakkında da bilgi veren Altınok şunlara vurgu yaptı:

"Görme engelliler çalışma istasyonumuzda bulunan bilgisayarlar, jaws ekran okuma programı, openbook kitap tarama programı, pearl kitap okuma kamerası, eye-pal kitap okuma kamerası, braille ekran ve braille yazıcı dan oluşmaktadır. Randevu ile hizmet vermekte olan çalışma istasyonumuzdan faydalanmak için engelli sağlık kurulu raporu (görme engelli olmak şartı ile) ve üyelik sözleşmesi gerekmektedir. Hizmetimizden faydalanmak isteyen görme engelli vatandaşlarımız '0312 360 30 30' numaralı Engelli Danışma Merkezini arayarak bilgi alabilirler."

Keçiören Belediyesi, Görme Engelli, Engelli, Kitap, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Keçiören Belediyesi'nden 'Mobil Göz Uygulaması' - Son Dakika Ekonomi


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