Keçiören Belediyesi'nden okullara boya desteği - Son Dakika
Üye Girişi

Keçiören Belediyesi'nden okullara boya desteği

07.07.2022 16:55

Keçiören Belediyesi'nden okullara boya desteği Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki ihtiyaç sahibi okullara boya dağıtımı yapıldı.

Keçiören Belediyesi'nden okullara boya desteği

ANKARA - Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki ihtiyaç sahibi okullara boya dağıtımı yapıldı. Konuyla ilgili konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Bütün okullarımıza talepleri doğrultusunda destek veriyoruz" dedi.

Keçiören Belediyesi eğitime destek çalışmaları kapsamında, ihtiyaç sahibi okullara talepleri doğrultusunda boya dağıtımı gerçekleştirildi. Keçiören Şehit Özgür Kara Anadolu Lisesi bahçesindeki tırlardan dağıtımı gerçekleştirilen boyalar okul duvarlarını renklendirmek için boyaları almaya gelen okul yöneticilerine teslim edildi.

"Onlar bizim geleceğimiz"

Çocukları işaret ederek, "Onlar bizim geleceğimiz" diyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Devletimizin geleceğinin yetiştirildiği yerler okullardır. Gençlerimizi nasıl yetiştirirsek, ülkemizin geleceği de onların başarılarıyla orantılıdır. İlk defa okulların, milli eğitimin kapısından, geleceğimizin kapısından giren belediye Keçiören Belediyesidir. Yıllardır bunları okullarımıza yapıyoruz. Şuan üniversite öğrencilerine Büyük Şehirlerde burs veren tek belediye, Keçiören Belediyesidir. Okullarımız pırıl pırıl olmalı. Milli eğitim müdürümüze, 'Kütüphane ve laboratuvarlara ne isterseniz isteyin bizden' diyorum. Ülkelerin kalkınması kütüphaneler ve laboratuvarlardır. Bütün okullarımıza talepleri doğrultusunda destek olduk, bundan sonra olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

t

YORUMLAR
500
Uzman ve Başöğretmenlik eğitim programına başvuru sonuçları açıklandı Uzman ve Başöğretmenlik eğitim programına başvuru sonuçları açıklandı
Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Turgut Altınok, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keçiören Belediyesi'nden okullara boya desteği - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:58 Bülent Ersoy'un vasiyetinde dikkat çeken "Gülşen" detayı
22:30 Marcao, Sevilla ile sözleşme imzaladı! Sarı-kırmızılılara 12 milyon euro bonservis ödenecek
22:21 Genç sadece bir tek soru sordu, amcanın cevabı gülme krizi neden oldu
21:46 Şikayetini geri çekmediği için kadını ve avukatı öldüren adam tutuklandı
21:41 Fenerbahçe'den Galatasaray' a çağrı: Ya gelin tartışalım ya da ilelebet susun!
21:15 ODTÜ Rektörlüğü, bu yılki mezuniyet törenlerini 'güvenlik' gerekçesiyle iptal etti
21:11 LGBT'ye verdiği destekle dikkatleri üzerine çeken Gueye, Galatasaray'a geliyor
21:02 Hong Kong'da evli çift, otel havuzunda kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdi
20:52 Fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı yüzde 33,3 zamla 4 TL'ye yükseldi
20:51 Şirketlere 'kredi kısıtlama' kararında düzenlenmeye gidildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 23:21:04. #1.12#
SON DAKİKA: Keçiören Belediyesi'nden okullara boya desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement