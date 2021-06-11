Keçiören'de 19 dönümlük alana yaz bostanı kurdu - Son Dakika

19 DÖNÜMLÜK BOSTAN

Dünyada ve Türkiye'de tarımsal üretimin önem kazanmasıyla birlikte harekete geçen Keçiören Belediyesi öncelikle ilçedeki çiftçileri üretime teşvik etmek için fide, gübre, fidan ve tohum desteği sağladı. Ardından da belediye tarafından geçen yıl bir dönümlük alana kurulan yaz bostanı bu yıl daha da genişletilerek 19 dönümlük alanda sebze üretimi yapılmaya başlandı.

DESTEĞE DEVAM

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok; domates, biber, salatalık, kavun, karpuz, kabak, soğan, bezelye, fasulye, barbunya ve patlıcan dikimi yapılan bostandan elde edilecek ürünlerin belediyenin hizmet içi ihtiyaçlarında kullanılacağını, üretim miktarına göre de doğal sebzelerin Keçikoop'ta satışının yapılabileceğini belirtti. Altınok ayrıca Keçiören'e bağlı Sarıbeyler, Güzelyurt, Kösrelik ve Çalseki köylerinde tarımsal üretime destek vermeye devam edeceklerini de söyledi.?