Son Dakika Haberleri: Keçiören'de öğrenciler 2 bin fidanla "Geleceğe Nefes" oldu
Son Dakika Güncel Keçiören'de öğrenciler 2 bin fidanla 'Geleceğe Nefes' oldu

Keçiören'de öğrenciler 2 bin fidanla "Geleceğe Nefes" oldu

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gelecek nesillere "Daha Yeşil Bir Türkiye" bırakmak için başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan öğrenciler 2 bin fidan dikti.

Keçiören'de öğrenciler 2 bin fidanla

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gelecek nesillere "Daha Yeşil Bir Türkiye" bırakmak için başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan öğrenciler 2 bin fidan dikti.

Keçiören Belediyesince Yükseltepe Mahallesinde yapılan etkinliğe öğrenciler ve ailelerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar da katıldı.

Belediye Başkanı Turgut Altınok, fidan dikme etkinliğinden önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bir kentin olmazsa olmazının yeşil alanlar ve parklar olduğunu söyledi.

Keçiören'in bütün sokaklarını ağaçlandıracaklarını ifade eden Altınok, "Bugün 69 bin metrekarelik alanı ağaçlandıracağız. Toplamda ise 150 bin metrekarelik alanı ağaçlandırıp Keçiören'e bir akciğer kazandıracağız. Günü kurtarmayalım, geleceğimizi kurtaralım. Bizden sonraki nesillere, çocuklarımıza huzur içinde yaşayacakları şehirler bırakalım." diye konuştu.

Etkinlik sonunda vatandaşlara, kendi bahçelerine dikmeleri için fidan hediye edildi.

Keçiören, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:02 Kaynak: AA
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