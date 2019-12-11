"Keçiörengücü-Hatayspor" maçı Öğretmenoğlu'nun!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şöyle:



13 Aralık Cuma:



19.00 Altay- Adana Demirspor: Kadir Sağlam



14 Aralık Cumartesi:



14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Giresunspor: Emre Malok



14.00 Boluspor- Fatih Karagümrük: Hakan Ceylan



16.30 İstanbulspor- Eskişehirspor: Yasin Kol



19.00 Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor: Bülent Birincioğlu



15 Aralık Pazar:



14.00 Keçiörengücü- Hatayspor: Mustafa Öğretmenoğlu



14.00 Cesar Grup Ümraniyespor- Osmanlıspor: Direnç Tonusluoğlu



16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Akhisarspor: Yiğit Arslan



19.00 Altınordu- Bursaspor: Caner Ak



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