Son Dakika Haberleri: Kedi yavrusunu kaporta ustası kurtardı
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Kedi yavrusunu kaporta ustası kurtardı

43 dakika önce

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, otomobilin motor kısmına giren kedi yavrusu çağrılan kaporta ustası tarafından kurtarıldı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, otomobilin motor kısmına giren kedi yavrusu çağrılan kaporta ustası tarafından kurtarıldı.
Cumhuriyet Caddesi üzerinde park halindeki Kemal Barışsever'e ait otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini fark eden esnaf durumu otomobil sahibine bildirdi.
Çabaları sonucu kediyi çıkartamayan Barışsever, kaporta ustası çağırdı. Ustanın bir saatlik çalışmasının ardından, kedi sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Kedi, bulunduğu yerden çıkarılınca hızla bölgeden uzaklaştı.
Kedi yavrusunu kaporta ustası kurtardı
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:30 Kaynak: AA
Gümüşhacıköy, Amasya, Güncel
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