Kedileriyle Yangında Hayatını Kaybetti

İzmir'in Menemen ilçesinde kedileriyle birlikte yaşayan Şule Çörekçi, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

EVDE YANGIN ÇIKTI

Alınan bilgiye göre, 30 kedisiyle birlikte Mermerli Mahallesi'nde yaşayan Şule Çörekçi'nin (52) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

KEDİLERİYLE BİRLİKTE CAN VERDİ

Evde yapılan kontrolde Çörekçi'nin ve 30 kedinin yaşamını yitirdiği belirlendi. "Islak Burunlar Pati Evi"nin de kurucusu olan hayvansever Çörekçi'nin tek başına yaşadığı öğrenildi. Çörekçi'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.