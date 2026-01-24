Keltepe Kayak Festivali Büyüledi

KARABÜK'ün kayak kerkezi Keltepe, hafta sonunda kayakseverlerin akınına uğradı.
Kent merkezine 23 kilometre uzaklıktaki Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 153 santimetreye ulaştı. Kayak merkezine gelen tatilciler, Keltepe'de düzenlenen kayak festivalinde doyası eğlendi. Kar yağışıyla birlikte karla kaplanan pistlerde tatilciler, kayak yapmanın keyfini çıkardı. Çam ormanları arasındaki kayak merkezine gelen tatilciler, kayarak eğlenceli vakit geçirdi.
