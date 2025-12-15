Avlamak istediği domuz talihsiz adamın sonu oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Avlamak istediği domuz talihsiz adamın sonu oldu

Avlamak istediği domuz talihsiz adamın sonu oldu
15.12.2025 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın Kemah ilçesinde ava çıkan Hüseyin U., yaban domuzu saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde ava çıkan 54 yaşındaki bir kişi, yaban domuzu saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, Kemah ilçesine bağlı Gülbahçe köyü yakınlarındaki kırsal arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla birlikte ava çıkan Hüseyin U. (54), yaban domuzunun saldırısına uğradı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüseyin U'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Erzincan, Güvenlik, Güncel, Kemah, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avlamak istediği domuz talihsiz adamın sonu oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Taylan Özgür Taylan Özgür:
    kendide domuza benziyormuş cemil ipekçi bıyığıyla :) 3 32 Yanıtla
    123456 123456:
    Taylan senin domuz olduğunu düşünüyorum. tipini siktiğim. 1 0
    huseyin k huseyin k:
    okuyanlar seni neye benzetti biliyor musun? 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 saat işkenceye uğradı, dehşetin altından ’yanlış anlaşılma’ çıktı 8 saat işkenceye uğradı, dehşetin altından 'yanlış anlaşılma' çıktı
Hollywood devinden Gaziantepli yüzük ustasına dava Hollywood devinden Gaziantepli yüzük ustasına dava
Son halini gören gözlerine inanamadı Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş adeta eridi Son halini gören gözlerine inanamadı! Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş adeta eridi
Hasan Dağı’na tırmanan 2 üniversite öğrencisi mahsur kaldı Hasan Dağı'na tırmanan 2 üniversite öğrencisi mahsur kaldı
65 ameliyat geçirdi, 12 gün uyutuldu Hayatı saniyeler içinde kabusa döndü 65 ameliyat geçirdi, 12 gün uyutuldu! Hayatı saniyeler içinde kabusa döndü
Beşiktaş, Trabzonspor karşısında 10 kişi kaldı Beşiktaş, Trabzonspor karşısında 10 kişi kaldı
Osmaniye’de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı Osmaniye'de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

17:29
Okul müdürünün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...
Okul müdürünün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...
16:55
Anlaşma tamam gibi Galatasaray’dan sürpriz transfer
Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'dan sürpriz transfer
16:46
AB’den Rus gölge filosunu destekleyenlere yönelik yaptırım
AB'den Rus gölge filosunu destekleyenlere yönelik yaptırım
16:25
Bakan Fidan’a Kurtlar Vadisi editleri soruldu Abdullah Çatlı göndermesi bomba
Bakan Fidan'a Kurtlar Vadisi editleri soruldu! Abdullah Çatlı göndermesi bomba
16:23
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura ’’Öcalan şerefsizdir’’ dedi
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura ''Öcalan şerefsizdir'' dedi
15:48
Sultan Nur Ulu’nun ifadesinden yeni detaylar: Güllü dışarı bakarken, Tuğyan annesini camdan aşağı attı
Sultan Nur Ulu'nun ifadesinden yeni detaylar: Güllü dışarı bakarken, Tuğyan annesini camdan aşağı attı
15:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel’in ’’Cemevi, Cümbüş evi’’ iddiasına ateş püskürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in ''Cemevi, Cümbüş evi'' iddiasına ateş püskürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2025 17:59:05. #7.11#
SON DAKİKA: Avlamak istediği domuz talihsiz adamın sonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.