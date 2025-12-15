Avlamak istediği domuz talihsiz adamın sonu oldu

Erzincan'ın Kemah ilçesinde ava çıkan 54 yaşındaki bir kişi, yaban domuzu saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, Kemah ilçesine bağlı Gülbahçe köyü yakınlarındaki kırsal arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla birlikte ava çıkan Hüseyin U. (54), yaban domuzunun saldırısına uğradı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüseyin U'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
