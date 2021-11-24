Kemal, Samson'u ele geçiriyor - Son Dakika

"Kıbrıs Zafere Doğru" 2. Sezon 16. Bölüm 26 Kasım 2021 Cuma/ 20.00/ TRT 1Samson'u yakalayamayı başaran Kemal'in, heyecanla beklenen büyük yüzleşmesi bölüme damga vuracak.

Dizinin on altıncı bölümünde neler olacak:

Kemal ve Mücahit kardeşleri, imkansızı başarıp Samson'u ele geçirirler. Şimdi sırada onu Türk tarafına geçirmek vardır. Operasyon sırasında yaralanan, ölmek üzere olan Zifir üyelerinden biri ise riskli bir kararla Rum Hastanesine götürülür, fark edilirse ölümü kaçınılmazdır.

Ankaralı, Apollon tarafından çömezlerinin canıyla tehdit edilirken, Apollon'un isteklerine boyun eğmek zorunda kalacaktır. Bu dişli düşman, Ankaralı'yı alt etmeyi başaracak hamleleri arka arkaya yapmaktadır.

Yönetmenliğini Osman Taşcı ve Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın kaleme aldığı "Kıbrıs Zafere Doğru" çok konuşulacak yeni bölümüyle 26 Kasım Cuma günü saat 20.00'de TRT 1'de...