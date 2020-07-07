Kemalpaşa'ya üniversite müjdesi - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Demokrasi Üniversitesi tarafından İzmir'in Kemalpaşa ilçesine üniversite yerleşkesi açılacağını duyurdu.



Konu ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Milletvekili Kırkpınar, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "YÖK Başkanımız ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Kemalpaşa ilçemize İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından açılacak olan yerleşkede hazırlık bölümlerinin faaliyete başlamasını kararlaştırdık" diye konuştu.



YÖK Başkanı ve Demokrasi Üniversitesi Rektörüne teşekkür eden Kırkpınar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Kemalpaşa'mıza üniversite kazandırmak için başlattığımız girişimler olumlu sonuçlanırken, başta Cumhur İttifakının paydaşları olan AK Parti ve MHP ile Başkanlarımız ile teşkilatlarına ve Kemalpaşalı hemşerilerimize destek ve özverileri için teşekkür diyoruz. Birlikte elde ettiğimiz bu kazanım İzmir'in kalbi olan Kemalpaşa ilçemizin gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkı sağlayacaktır. Biz bu anlamda İzmir ölçeğinde milletimize nasıl faydalı olabiliriz diye düşünüyor ve çalışmalarımızı da bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Bizim derdimiz milletin derdidir. Söz konusu hizmet olunca siyaset üstü davranmak durumundayız. Amacımız ilimize ve ilçelerimize hiç bir ayrım gözetmeksizin hizmet etmektir." - İZMİR