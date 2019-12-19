Kemençe ile bağlamayı buluşturdu
6 saat önce
Sözleri Avni Kaysal'a müziği Musa Eroğlu'na düzenlemesi Ahmet Özgül'e ait şarkının klibinde Karadenizli ünlü sanatçı Selçuk Balcı da kemençesiyle rol aldı.
Sözleri Avni Kaysal'a müziği Musa Eroğlu'na düzenlemesi Ahmet Özgül'e ait şarkının klibinde Karadenizli ünlü sanatçı Selçuk Balcı da kemençesiyle rol aldı. Erkan Nas'ın yönetmenliğini yaptığı klip, dijital platformlarda yayınlanmaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:52
Son Dakika Yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı Son dakika: Arap medyası Libya'nın Türkiye'den asker talep edeceğini iddia etti Rusya Devlet Başkanı Putin: Libya konusunu Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz, Türkiye'den delegasyon gelecek Son dakika: Google'dan 20 ülkede yaşanan erişim kesintisiyle ilgili açıklama yapıldı