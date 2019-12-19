Kemençe ile bağlamayı buluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Magazin Kemençe ile bağlamayı buluşturdu - Son Dakika Magazin

Kemençe ile bağlamayı buluşturdu

6 saat önce

Sözleri Avni Kaysal'a müziği Musa Eroğlu'na düzenlemesi Ahmet Özgül'e ait şarkının klibinde Karadenizli ünlü sanatçı Selçuk Balcı da kemençesiyle rol aldı.

Kemençe ile bağlamayı buluşturdu, System.String[]

Sözleri Avni Kaysal'a müziği Musa Eroğlu'na düzenlemesi Ahmet Özgül'e ait şarkının klibinde Karadenizli ünlü sanatçı Selçuk Balcı da kemençesiyle rol aldı. Erkan Nas'ın yönetmenliğini yaptığı klip, dijital platformlarda yayınlanmaya başladı.

Selçuk Balcı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:52 
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