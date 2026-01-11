Kemer'de Güreş Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kemer'de Güreş Turnuvası Sonuçlandı

Kemer\'de Güreş Turnuvası Sonuçlandı
11.01.2026 23:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Yaşar Doğu Turnuvası'nın serbest stil müsabakaları tamamlandı, Türkiye birinci oldu.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda serbest stil müsabakaları tamamlandı.

Müsabakalar sonunda serbest stilde tüm sıkletlerde dereceye giren sporcular belli oldu, kupalar sahiplerini buldu. Takım sıralamasında Türkiye 182 puanla birinci, Kırgızistan 128 puanla ikinci, İran ise 126 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Serbest Stil Dereceleri

57 kilogram

1. Muhammet Karavuş (Türkiye)

2. Yusuf Demir (Türkiye)

3. Yavuz Fatih Şentürk (Türkiye)

3. Baiman Kerimbekov (Kırgızistan)

61 kilogram

1. Recep Topal (Türkiye)

2. Emrah Ormanoğlu (Türkiye)

3. Nebi Uzun (Türkiye)

3. Ahora Farhad Khateri (İran)

65 kilogram

1. Bilol Sharip Uulu (Kırgızistan)

2. Oskonbai Abdullaevich Abdisamatov (Kırgızistan)

3. Ahmet Duman (Türkiye)

3. Beau Reynald Bartlett (ABD)

70 kilogram

1. Zalkarbek Tabaldiev (Kırgızistan)

2. Islam Dudaev (Arnavutluk)

3. Hamza Alaca (Türkiye)

3. Rustamzhan Kakharov (Kırgızistan)

74 kilogram

1. Quincy Miles Monday (ABD)

2. Ali Abbas Rezaeiaghouzgeleh (İran)

3. James Malcolm Green (ABD)

3. Ali Manouchehr Karampour (İran)

79 kilogram

1. İbrahim Metehan Yaprak (Türkiye)

2. Okan Tahtacı (Türkiye)

3. Adilet Maratbaev (Kırgızistan)

3. Ramazan Sarı (Türkiye)

86 kilogram

1. Mohammad Hossein Norouziyan (İran)

2. Malik Shavaev (Kırgızistan)

3. Osman Göcen (Türkiye)

3. İsmail Küçüksolak (Türkiye)

92 kilogram

1. Fatih Erdin (Türkiye)

2. Alperen Tokgöz (Türkiye)

3. Süleyman Karadeniz (Türkiye)

3. Harun Kılıç (Türkiye)

97 kilogram

1. Davoud Abolfazl Babaloo (İran)

2. Rifat Eren Gıdak (Türkiye)

3. Mustafa Sessiz (Türkiye)

3. Emirhan Kılıç (Türkiye)

125 kilogram

1. Jordan Michael Wood (ABD)

2. Daniel Gregory Clifton Kerkvliet Jr. (ABD)

3. Hakan Büyükçingil (Türkiye)

3. Abolfazl Mohammad Mohammad Nezhad (İran) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası, Yaşar Doğu, Türkiye, Kemer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kemer'de Güreş Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Arkadaşına yardım etmek isterken kabusu yaşadı Arkadaşına yardım etmek isterken kabusu yaşadı
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
Cami avlusunda kan donduran cinayet Arkasından yaklaşıp peş peşe ateş etti Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp peş peşe ateş etti
Genç kızı cenaze evinde isyan ettiren anlar: Ben utandım Genç kızı cenaze evinde isyan ettiren anlar: Ben utandım

22:36
Galatasaray’dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer İşte o yıldız
Galatasaray'dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer! İşte o yıldız
21:39
Can Yaman’dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ’’İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım’’
Can Yaman'dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ''İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım''
20:49
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
20:45
Serdar Saatçı Süper Lig’e veda etti Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
Serdar Saatçı Süper Lig'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
19:35
Aralarında İstanbul ve Ankara da var Çok sayıda kentte eğitime kar arası
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası
19:21
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’
İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 23:55:06. #7.11#
SON DAKİKA: Kemer'de Güreş Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.