Kemer'de Korona virüs denetimi - Son Dakika

Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç ve Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgeye istinaden Kemer genelinde denetim yaptı.

Pandemi sürecinde alınan tedbirlerle ilgili yapılan denetimlere, Kaymakam Dayanç ve Başkan Topaloğlu'nun yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz da yer aldı.

Kontrollü sosyal hayat döneminde toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, meslek odaları, genel kolluk birimleri ve özel kolluk birimlerinin katılımıyla "sağlık için hepimizi için" sloganıyla geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Kaymakam Dayanç ve Belediye Başkanı Necati Topaloğlu koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler ile ilgili denetimlerini, Ayışığı sahili, Liman caddesi, Göynük günübirlik alanındaki esnaf, Çamyuva mahallesinde yaptı.

Öte yandan belediye zabıta müdürlüğü ekipleri de jandarma ile ilçe genelindeki pastaneler, marketler, kuaförler, oteller, restoranlarda da denetimlerini gerçekleştirdi.

Kaymakam Dayanç ve Başkan Topaloğlu, denetimler sırasında sosyal mesafe kuralı, maske takma zorunluluğu ve temizlik kurallarına uyulması konularında uyarılarda bulundu. - ANTALYA