Kemer'de Uyuşturucu Operasyonu: 28 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kemer'de Uyuşturucu Operasyonu: 28 Gözaltı

28.01.2026 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uyuşturucu satışı yapan 28 şüpheli yakalandı, birinin telefon görüşmesi ölüme dair ipucu verdi.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden E.C.G.'nin, telefon görüşmesinde, "Bomba gibi olsun, dedim. Biraz fazla koyduk adamın bünye kaldırmadı" sözleriyle bahsettiği kişinin, 18 Ağustos 2025'te pansiyonda ölü bulunan Hasan Akın (43) olduğu tespit edildi.

Kemer'de uyuşturucu ticareti ve kullanımının önüne geçilmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma sonucu, kent merkezi ve ilçelerinden temin edilen uyuşturucuların Kemer'de satışını yapan şüphelilere yönelik 6 ay teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri, şüphelilerden A.Y., E.İ., A.E., A.K., E.C., İ.H.B., M.K., E.C.G., E.D. ve S.B.'nin skunk, metamfetamin, sentetik hap ve sentetik kannabinoid-bonzai maddelerini temin edip Kemer'de satış yaptıklarını tespit etti. Uyuşturucu satıcılarıyla birlikte toplam 28 şüphelinin yakalanması için dün eş zamanlı operasyon yapıldı. Kemer'de 21, Finike ilçesinde 3, Serik'te 1, Muratpaşa'da 1, Döşemealtı ilçesinde 1 ve İstanbul'da 1 olmak üzere 28 adreste arama yapıldı. Operasyonda, 28 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda tüfek, tabanca ile uyuşturucu aparatları ele geçirildi.

TELEFON GÖRÜŞMESİ ORTAYA ÇIKARDI

Teknik dinlemede şüpheli E.C.G.'nin A.Y. ile telefon görüşmesinde, "Oğlum adam ölmüş, alkolden değil. Dün ben bunun kanına girdim. Biraz sarhoştu. Ben buna beş aldırdım. M. abiye, 'Güzel bir şey yap da bomba gibi olsun' dedim. Biraz fazla koyduk, adamın bünye kaldırmadı" ifadeleri kayda geçti. Yapılan incelemede, konuşmada bahsedilen kişinin, 18 Ağustos 2025'te Kemer Çıralı mevkisindeki bir pansiyonda ölü bulunan Hasan Akın olduğu belirlendi. Adli Tıp raporunda, ölümün uyuşturucu zehirlenmesi sonucu gerçekleştiği tespit edilerek dosya ile doğrudan bağlantı kuruldu. Jandarmadaki işlemleri süren şüpheliler, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ile 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma' suçlarından adliyeye sevk edilecek.

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Kemer, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemer'de Uyuşturucu Operasyonu: 28 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı

13:58
Bütün dünya onu konuşuyor Farioli Porto’da harikalar yaratıyor
Bütün dünya onu konuşuyor! Farioli Porto'da harikalar yaratıyor
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
12:50
Cenazede görülmemiş rahatlık Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
12:50
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
12:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
11:09
Sinem’i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Sinem'i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 14:00:59. #7.11#
SON DAKİKA: Kemer'de Uyuşturucu Operasyonu: 28 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.