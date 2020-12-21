Kemer Devlet Hastanesi'ne çevre düzenlemesi - Son Dakika

Kemer Devlet Hastanesi'ne çevre düzenlemesi

21.12.2020 11:34
Kemer Devlet Hastanesi'ne çevre düzenlemesi, System.String[]

Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kemer Devlet Hastanesinin çevresinde düzenleme çalışmaları yaptı.

Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kemer Devlet Hastanesinin çevresinde düzenleme çalışmaları yaptı.

Belediye ekipleri, devlet Hastanesinin vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmesi için hastane alanı içerisinde yürüyüş alanları oluşturdu. Hastane çevresinde kilitli parke taşı ile kaplama işlemleri yapan belediye ekipleri, hastanenin vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmesini sağladı. - ANTALYA

Kemer Devlet Hastanesi'ne çevre düzenlemesi
Kemer Devlet Hastanesi'ne çevre düzenlemesi
Kemer Devlet Hastanesi'ne çevre düzenlemesi
Kemer Devlet Hastanesi'ne çevre düzenlemesi

Fen İşleri Müdürlüğü, Kemer Belediyesi, Hastane, Kemer, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kemer Devlet Hastanesi'ne çevre düzenlemesi - Son Dakika


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