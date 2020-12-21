Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kemer Devlet Hastanesinin çevresinde düzenleme çalışmaları yaptı.
Belediye ekipleri, devlet Hastanesinin vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmesi için hastane alanı içerisinde yürüyüş alanları oluşturdu. Hastane çevresinde kilitli parke taşı ile kaplama işlemleri yapan belediye ekipleri, hastanenin vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmesini sağladı. - ANTALYA
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Kemer Devlet Hastanesi'ne çevre düzenlemesi - Son Dakika