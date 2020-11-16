Kemer'in Kasım ayı meclisi toplandı - Son Dakika

Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, meclis üyeleri Ahmet Can , Ferhan Fidan, İsmail Aka, Aslı Bayar Ulukapı katılmadı. Toplantıda, Kemer Belediyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 4x4 arazi aracının Orman Genel Müdürlüğünden hibe olarak alınması konusu görüşüldü.

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