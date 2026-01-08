Kemeraltı Çarşısı'nı Su Bastı - Son Dakika
Kemeraltı Çarşısı'nı Su Bastı

08.01.2026 12:01
İzmir'de yağmur nedeniyle Kemeraltı'nda su baskınları oldu, esnaf altyapı sorunlarının çözülmesini istiyor.

TARİHİ KEMERALTI ÇARŞISI'NI SU BASTI

İzmir'de kentin tarihi çarşılarından Kemeraltı olmak üzere birçok noktada yağmur olumsuzluklara yol açtı. Bazı dükkan ve hanlarda su baskını yaşandı. Esnaftan bazıları, ellerinde fırçalarla suların dükkanlarına girmesini engellemeye çalıştı. Her yağmur sonrası aynı manzarayla karşılaştıklarını belirten esnaf, altyapı sorunlarının çözülmesini istedi.

YAĞIŞLI HAVA GÜN BOYU SÜRECEK

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre; kentte metrekareye düşen yağış miktarı; Bergama kırsalı İncecikler Orman Sahası'nda 44,4, Urla'da 36,5, Güzelbahçe'de 35,9, Balçova'da 26,8 ve Narlıdere'de 23,5 kilogram olarak ölçüldü. Yetkililer, yağmurun özellikle İzmir'in kuzey, merkez ve batı kesimlerinde etkili olduğunu bildirdi. Sağanağın öğle saatlerinden sonra etkisini azaltması beklenirken, yağışlı havanın gün boyu süreceği belirtildi.

YOLCU GEMİSİ VE ARABALI VAPUR SEFERLERİ İPTAL

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDENİZ A.Ş., deniz ulaşımında sefer iptallerine gidildiğini açıkladı. Açıklamada, "İlimizi etkileyen olumsuz hava ve deniz koşullarının devam etmesi nedeniyle yolcu gemisi ve arabalı vapur seferlerimiz saat 09.55 itibarıyla iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Kemeraltı

Son Dakika Güncel Kemeraltı Çarşısı'nı Su Bastı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
