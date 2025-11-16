Kemeraltı'nın Kent Kimliğindeki Önemi Ele Alındı - Son Dakika
Kemeraltı'nın Kent Kimliğindeki Önemi Ele Alındı

16.11.2025 12:55
Konak Belediyesi'nin düzenlediği Kültürel Miras Söyleşileri'nde Sosyal Psikolog Prof. Dr. Melek Göregenli, Kemeraltı'nın kent kimliği ve toplumsal hafıza üzerindeki etkilerini anlattı. Kemeraltı'nın yalnızca bir çarşı değil, aynı zamanda şehir sakinlerinin ortak duygularını taşıyan bir hafıza mekanı olduğu vurgulandı.

(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin Kültürel Miras Söyleşileri, Sosyal Psikolog Prof. Dr. Melek Göregenli'nin Kemeraltı'nın kent kimliği ve toplumsal hafızadaki yerine ışık tutan sunumuyla devam etti. Söyleşide, Kemeraltı'nın yalnızca tarihsel bir çarşı değil, kentlilerin ortak duygularını ve aidiyetlerini taşıyan bir hafıza mekanı olduğu ele alındı.

Konak Belediyesi'nin kültürel mirası görünür kılmak amacıyla düzenlediği Kültürel Miras Söyleşileri dizisi, "İzmir Kent Belleğinde Kemeraltı" konulu etkinlikle devam etti. Alsancak'taki Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşide, Sosyal Psikolog Prof. Dr. Melek Göregenli konuşmacı olarak yer aldı. Kent kimliğinin oluşumunda mekanın ve toplumsal hafızanın rolünün masaya yatırıldığı söyleşide, kültürel mirasın geleceğe aktarılması ve Kemeraltı'nın bu süreçteki yerine vurgu yapıldı.

"Kemeraltı'nın bu şehrin hayatındaki rolü çok büyük"

Sosyal psikoloji ve kent belleği alanındaki önemli çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Göregenli, insanın fiziki çevrenin uyaranlarıyla şekillenen bir varlık olduğunu dile getirdi. Kemeraltı'nın, şehrin kimliği ve belleğinde geçmişten bugüne önemini kaybetmeyen bir mekan olduğunu belirten Prof. Dr. Göregenli, "Şehrin fiziksel yapısı bizim tüm davranışlarımızın en önemli belirleyicilerinden bir tanesi. O nedenle şehrin bir bölümü üzerine konuşurken bütün ile ilişkisini ele almak durumundayız. Aslında bütün fiziksel olgular birer gerçekliktir; sadece algılamanın ötesinde onlarla bir ilişki kurarız. Hissederiz, bağlanırız, anlamlar atfederiz ya da uzaklaşırız. İnsan yaşadığı şehre göre biçimlenir. Kemeraltı'nın bu şehrin hayatındaki rolü çok büyük" dedi.

"Kolektif belleğin bir üyesi"

Kemeraltı'nın kolektif hafızadaki yerini araştırmalarla ortaya koyan Prof. Dr. Göregenli, "Türkiye'de ilk kez bir çarşı ile ilgili İzmir Ticaret Odası'nın desteğiyle envanter çalışması yapmıştık. 9 bin 300 kişiyle anket yaptık, 12 bin 432 yapı birimini kaydettik. Aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz 'Kemeraltı'nın Yüzleri' ve 'Yaşayan Kemeraltı Rehberi' çalışmaları var. Kemeraltı'nın geçmişten bugüne tüm dinamizmini yansıtmaya çalıştığımız. Kemeraltı'nın çok dinli, çok dilli ve çok kültürlü bir yapısı var. İzmir için tarihsel önemi de bundan kaynaklanıyor. Kemeraltı, geçmişte hep şehrin farklı sınıflarının ortak mekanı olmuş. Hafıza sadece bireysel değil aynı zamanda kolektif bir şeydir. Kemeraltı aynı zamanda kolektif belleğin de bir üyesi" diye konuştu

Söyleşi, Prof. Dr. Göregenli'nin sunumunun ardından soru-cevap bölümüyle devam etti.

Kaynak: ANKA

Etkinlikler, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
