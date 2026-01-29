Eyüpsultan'da cezaevi nakil aracı devrildi: 2'si ağır, 19 yaralı - Son Dakika
Eyüpsultan'da cezaevi nakil aracı devrildi: 2'si ağır, 19 yaralı

29.01.2026 16:10
İstanbul Eyüpsultan'da mahkumları taşıyan cezaevi nakil aracı devrildi. Kazada 2'si ağır 19 kişi yaralandı.

Eyüpsultan'da İl Jandarma Komutanlığına ait mahkumları taşıyan cezaevi nakil aracı devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 2'si ağır 19 kişi yaralandı.

CEZAEVİ NAKİL ARACI DEVRİLDİ

Kaza, saat 15.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi, Kemerburgaz Yolu'nda meydana geldi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na ait cezaevi nakil aracı henüz bilinmeyen nedenle devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2'Sİ AĞIR 19 YARALI

Edinilen bilgiye göre; aracın içinde 12 mahkum, şoför, 4 jandarma personeli bulunuyordu. İlk belirlemelere göre kaza 2'si ağır olmak üzere 19 kişinin yaralandığı belirtildi. Ağır yaralılardan birinin jandarma personeli diğerinin mahkum olduğu, 8 yaralıdan ise 4'ünün jandarma personeli 4'ünün ise mahkum olduğu öğrenildi. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kaynak: İHA

