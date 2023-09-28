Kemerburgaz- İstanbul Havalimanı yolunda şiddetli yağışın ardından toprak kayması meydana geldi. Trafiğe kapanan yolda araçlar uzun süre beklemek zorunda kaldı.

YAĞIŞ SELİ DE BERABERİNDE GETİRDİ

İstanbul'da gündüz saatlerinde başlayan yağış saatler geçtikçe etkisini artırdı. Birçok noktada hayatı felç eden yağış seli de beraberinde getirdi.

HAVALİMANI YOLUNDA TOPRAK KAYMASI

Sel suları İstanbul'da trafiği kilitledi. Araçlar göle dönen yollarda mahsur kaldı. O yerlerden birisi de Kemerburgaz-İstanbul Havalimanı yolu oldu. Sel suları nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Sürücüler büyük tehlike atlatırken, araçlar saatlerce beklemek zorunda kaldı. O anlar sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.