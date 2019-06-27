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Kendi gitti eseri kaldı

20 dakika önce

Van'ın Bahçesaray Cumhuriyet Başsavcısı görev yaptığı ilçede hayrat çeşmesi yaptırdı.

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Van'ın Bahçesaray Cumhuriyet Başsavcısı görev yaptığı ilçede hayrat çeşmesi yaptırdı.

Bahçesaray Cumhuriyet Başsavcısı Enes Bilgili, ilçe merkezinde ihtiyaç olan çeşme sıkıntısını gidermek için Adliye önünde çeşme yaptırdı. Bahçesaray halkı tarafından sevilen ve sayılan Başsavcısı Enes Bilgili, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yaz dönemi hakim ve savcı kararnamesiyle Yalova'ya tayını çıkmasıyla ilçeden ayrılırken, vatandaşlar ise ilçelerine bıraktığı bu eserden dolayı kendini şükranla andıklarını ifade ettiler. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:25 Kaynak: İHA
Van, Bahçesaray, Güncel
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