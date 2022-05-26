Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren sanıktan şaşkına çeviren savunma: Benimle küstüğünde kardeşimle birliktelik yaşıyordu - Son Dakika
Üye Girişi

Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren sanıktan şaşkına çeviren savunma: Benimle küstüğünde kardeşimle birliktelik yaşıyordu

26.05.2022 14:44

Kocaeli'de kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini birlikte yaşadıkları evde silahla öldüren sanık yargı önüne çıktı. Duruşmada cumhuriyet savcısı "Kasten öldürme" suçundan sanığın müebbet hapsini isterken, sanık Halim E., "Benimle her küstüğünde kardeşim de dahil olmak üzere ayrı ayrı 3 kişiyle kaçıyordu. Kardeşim K.E. ile de cinsel birliktelik yaşadığını söylüyordu" dedi.

15 Şubat 2021 tarihinde Gölcük Şehitler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan toplu konutlarda meydana gelen olayda Hacer Çetin (36), 5 yıldır birlikte yaşadığı ve ayrılmak istediği Halim E. ile yaşadıkları eve geldi. Sakarya'dan ablası ve yakınlarını alarak Gölcük'teki eve eşyalarını almaya gelen Hacer Çetin ile Halim E. arasında tartışma çıktı.

ÖLDÜRÜP KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ

Tartışma sırasında Halim E., apartman koridorunda Hacer Çetin'e 4-5 el ateş ederek öldürdü ve kendini eve kilitledi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmalar sonrasında Hali E.'yi teslim olması için ikna etmeyi başardı. Silahı ile birlikte polis ekiplerine teslim olan şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halim E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sevgilisini öldüren sanıktan mahkemede şaşkına çeviren savunma: Kardeşimle birliktelik yaşıyordu

"AYRI AYRI 3 KİŞİYLE KAÇIYORDU"

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Halim E. ve taraf avukatları katıldı. Savunma yapan sanık Halim E., "Biz 2017 yılının sonundan bu yana Hacer'le duygusal birliktelik yaşıyorduk. Kendisiyle 5 yıl dini nikahlı birlikteliğimiz oldu. Benimle her küstüğünde kardeşim de dahil olmak üzere ayrı ayrı 3 kişiyle kaçıyordu. Hacer F.Y. isimli kişinin yanına gittiğinde uyuşturucu kullanıyordu, kardeşim K.E. ile de cinsel birliktelik yaşadığını söylüyordu. Ben bunu Hacer'in ablasına dile getirdiğimde 'Seni kıskandırmaya çalışıyor' diyordu" dedi.

Sevgilisini öldüren sanıktan mahkemede şaşkına çeviren savunma: Kardeşimle birliktelik yaşıyordu

MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanık Halim E.'nin Hacer Çetin'i "Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca olay günü sanığın Canan Y.'ye karşı 'Silahla tehdit, basit yaralama' suçunu işlediği, Çağlar Y. ve Uğur Y.'ye karşı ise 'Silahla tehdit, hakaret ve silahla yaralamaya teşebbüs' suçunu işlediği, ruhsatsız tabanca kullandığı anlaşılmakla bu suçlardan da cezalandırılması istendi. Avukatların süre talep etmesi üzerine duruşma ertelendi.

Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren sanıktan şaşkına çeviren savunma: Benimle küstüğünde kardeşimle birliktelik yaşıyordu
Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren sanıktan şaşkına çeviren savunma: Benimle küstüğünde kardeşimle birliktelik yaşıyordu
Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren sanıktan şaşkına çeviren savunma: Benimle küstüğünde kardeşimle birliktelik yaşıyordu
YORUMLAR
500
'ALACAK' ANLAŞMAZLIĞI ÖLÜMLE BİTTİ 'ALACAK' ANLAŞMAZLIĞI ÖLÜMLE BİTTİ Parkta çıkan tartışmada bıçaklanan adam hayatını kaybetti, yakınları gözyaşlarına boğuldu Parkta çıkan tartışmada bıçaklanan adam hayatını kaybetti, yakınları gözyaşlarına boğuldu
Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Kocaeli, Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren sanıktan şaşkına çeviren savunma: Benimle küstüğünde kardeşimle birliktelik yaşıyordu - Son Dakika


Son Dakika
15:29 Moody's, Türkiye'de enflasyon beklentisini yüzde 52,1'e yükseltti
15:17 Isparta'daki konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso'ya ünlülerden destek yağdı
15:13 EPDK'dan elektrik şirketine ağır fatura! Isparta'da 7 gün halkı elektriksiz bırakmaları sebebiyle 15 milyon 583 bin lira ceza kesildi
15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun videosuna tepki gösterdi: Böyle bir kepazeliğe izin veremeyiz
15:00 Acun Ilıcalı, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yi transfer etmek için düğmeye bastı
14:18 Shakira, vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak
14:39 Kavgada kulağı ısırılarak koptu, parçayı ise martı alıp kaçtı
14:33 Türkiye Kupası finali öncesinde Sivasspor ve Kayserispor taraftarı birbirine girdi! İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla güvenlik tedbirleri artırıldı
14:25 Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül sosyal medyayı salladı! Bikinili pozuna beğeni yağdı
14:17 Merkez Bankası kararı sonrası dolar ve euro düşüşe geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 15:35:29. #1.13#
SON DAKİKA: Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren sanıktan şaşkına çeviren savunma: Benimle küstüğünde kardeşimle birliktelik yaşıyordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement