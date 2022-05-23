Kendisine çarpan aracı cipiyle takip etti: Çıkmaz sokakta yakaladı - Son Dakika
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Kendisine çarpan aracı cipiyle takip etti: Çıkmaz sokakta yakaladı

23.05.2022 11:27

Maltepe'de trafikte makas attığı iddia edilen sürücü bir cipe çarparak kaçtı. Kendisine çarpan sürücüyü cipiyle kovalayan diğer sürücü ise, çıkmak bir sokakta yakaladığı kişinin yakasına yapıştı. İşte o görüntüler.

Maltepe Dragos Piri Reis Caddesi ve Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde makas attığı iddia edilen otomobil sürücüsü, bir cipe çarptı. Çarptıktan sonra kaçmaya çalışan otomobilin peşine düşen cip sürücüsü, saptıkları çıkmaz sokakta otomobilin önünü kesti.

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İki sürücü de araçlarından indi. Cipin sürücüsü diğer sürücünün yakasına yapıştı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: DHA

Otomobil, Maltepe, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kendisine çarpan aracı cipiyle takip etti: Çıkmaz sokakta yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kendisine çarpan aracı cipiyle takip etti: Çıkmaz sokakta yakaladı - Son Dakika
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