Kendisine çarpan aracı cipiyle takip etti: Çıkmaz sokakta yakaladı

Maltepe Dragos Piri Reis Caddesi ve Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde makas attığı iddia edilen otomobil sürücüsü, bir cipe çarptı. Çarptıktan sonra kaçmaya çalışan otomobilin peşine düşen cip sürücüsü, saptıkları çıkmaz sokakta otomobilin önünü kesti.

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İki sürücü de araçlarından indi. Cipin sürücüsü diğer sürücünün yakasına yapıştı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.