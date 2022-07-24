Kendisine kesici aletle zarar veren şahıs, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kendisine kesici aletle zarar veren şahıs, hastaneye kaldırıldı

24.07.2022 13:26
Kendisine kesici aletle zarar veren şahıs, hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da, kesici aletle kendisine zarar veren şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, kesici aletle kendisine zarar veren şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi 152 Sokak içerisinde ikamet eden A.P., henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı kesici aletle kendisine zarar verdi. Kendisini yaralayan şahsı fark eden yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine polis ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan A.P., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahsın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Su içmek için uyanınca hırsız sanıldı Su içmek için uyanınca hırsız sanıldı Vali Çuhadar, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı Vali Çuhadar, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı
Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kendisine kesici aletle zarar veren şahıs, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:18 Doktor, karısının cinsel organında prezervatif olduğunu söyleyince aldatıldığını anladı
13:06 Selen Görgüzel'den 'sünnet derisinden estetik' tepkilerine yanıt: Hasta mısınız?
12:34 Çanakkale'deki bu hayrata sosyal medyada yorum yağdı! 1 lirayla çalışıyor
11:59 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan iddialı çıkış: Yüzde 8'in üzerindeyiz
11:50 Kocaeli'de define uğruna 2 bin yıllık tarihi tümülüs talan edildi
11:38 Gelin ve damat düğünde yere kapaklandı! Konuklar büyük şaşkınlık yaşadı
11:33 Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a 'Ankapark' yanıtı: Anket göstermelik, orayı yok edecek
11:31 Ukrayna medyasından akılalmaz iddia! Erdoğan'ın karşısına Putin'in dublörü mü çıktı?
11:14 Luiz Gustavo'nun yeni adresi Suudi Arabistan! Fenerbahçe'de ayrılık resmileşti
11:08 Maganda kurşunu bisikletiyle eve dönen 12 yaşındaki Onur'u hayattan kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 13:26:32. #1.12#
SON DAKİKA: Kendisine kesici aletle zarar veren şahıs, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement