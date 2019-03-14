Kendisini Doğalgaz Borusuna Astı
2 saat önce
İZMİT'te, Şenel Ç. (45) evde kendisini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi.
İZMİT'te, Şenel Ç. (45) evde kendisini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi.
Orhan Mahallesi İsmail Gaspıralı
Caddesi'nde oturan Şenel Ç., eşi hastaneye gitmek için evden çıktıktan sonra iple kendisini doğalgaz borusuna astı. Öğleden sonra hastaneden dönen eşi, Şenel Ç.'yi asılı buldu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Şenel Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemenin ardından Şenel Ç.'nin cansız bedeni otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi
'nin morguna kaldırıldı.
- Kocaeli
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:37 Kaynak: DHA
Sanayi Üretimi Yıllık Bazda Azaldı
Uyurken Kalp Krizi Geçiren 1 Çocuk Annesi Kadın, Yatağında Can Verdi
Son Dakika! Bilgi Üniversitesi, İlbak Holding'e Satıldı
İmamoğlu, Vatandaşın, "Onlar Cennet Vaat Ettiler, Siz Niye Vaat Etmediniz" Sorusuna Böyle Yanıt Verdi