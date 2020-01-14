Kendisini evin tavanına astı - Son Dakika
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Kendisini evin tavanına astı

28 dakika önce

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, Kemal Erkenekli (58), evinin tavanına bağladığı iple kendisini asarak yaşamına son verdi.

Kendisini evin tavanına astı, System.String[]

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, Kemal Erkenekli (58), evinin tavanına bağladığı iple kendisini asarak yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Kemal Erkenekli'den bir süredir haber alamayan yakınları eve geldi ancak kapıyı açan olmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı açınca Erkenekli'yi evin salonunda tavana iple asılı buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kemal Erkenekli'nin hayatını kaybettiği belirledi. Erkenekli'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Fatih Mahallesi, Gölbaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 08:15 Kaynak: DHA
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