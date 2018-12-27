Son Dakika Haberleri: Kendisini Hızır Aleyhiselam Olarak Tanıtan Dolandırıcı Yakalandı

Kendisini Hızır Aleyhiselam Olarak Tanıtan Dolandırıcı Yakalandı

1 saat önce

Nevşehir'de kendisini Hızır Aleyhisselam olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan M.D. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olarak suçüstü yakalandı.

Kendisini Hızır Aleyhiselam Olarak Tanıtan Dolandırıcı Yakalandı, System.String[]
Nevşehir'de kendisini Hızır Aleyhisselam olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan M.D. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olarak suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı ve çevresinde kendisini Hızı Aleyhisselam olarak tanıtarak hayır işlemek vaadi adı altında para talep edep edip şükür ve dua alacağı, para verilmezse vatandaşların helak olacağı şeklinde dini duyguları istismar eden ve bir iş yerinden bin 440 lira nakit parasını ve 520 lira değerinde 3 çift ayakkabı alan M.D. Asayiş Şube Müdürlüğü dolandırıcılık büro amirliği ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:59 Kaynak: İHA

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