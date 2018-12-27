Kendisini Hızır Aleyhiselam Olarak Tanıtan Dolandırıcı Yakalandı
1 saat önce
Nevşehir'de kendisini Hızır Aleyhisselam olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan M.D. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olarak suçüstü yakalandı.
Nevşehir
'de kendisini Hızır Aleyhisselam
olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan M.D. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olarak suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı
ve çevresinde kendisini Hızı Aleyhisselam olarak tanıtarak hayır işlemek vaadi adı altında para talep edep edip şükür ve dua alacağı, para verilmezse vatandaşların helak olacağı şeklinde dini duyguları istismar eden ve bir iş yerinden bin 440 lira nakit parasını ve 520 lira değerinde 3 çift ayakkabı alan M.D. Asayiş Şube Müdürlüğü dolandırıcılık büro amirliği ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:59 Kaynak: İHA
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