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'Kent Çalışmaları Ödülleri' sahiplerini buldu - Son Dakika

'Kent Çalışmaları Ödülleri' sahiplerini buldu

23.12.2021 09:06
'Kent Çalışmaları Ödülleri' sahiplerini buldu

Zeytinburnu Belediyesi'nin akademiyle iş birliği yaparak; mimarlık, şehir bölge planlama, coğrafya, sosyoloji, sağlık, ekonomi gibi farklı bilim dallarındaki çalışmaları teşvik etmek amacıyla düzenlediği 'Kent Çalışmaları Ödülleri' sahiplerini buldu.

Zeytinburnu Belediyesi'nin akademiyle iş birliği yaparak; mimarlık, şehir bölge planlama, coğrafya, sosyoloji, sağlık, ekonomi gibi farklı bilim dallarındaki çalışmaları teşvik etmek amacıyla düzenlediği 'Kent Çalışmaları Ödülleri' sahiplerini buldu.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy katıldı.

Törende, makale, doktora tezi, kitap ve jüri özel ödülü olmak üzere 4 ayrı kategoride ödül verdi.

Bu kapsamda "Jüri Özel Ödülü" Prof. Dr. Süha Göney'e takdim edildi. "Makale Kategorisi"nde Mersin Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümünden Dr. Muzaffer Can İban ödüle layık görülürken, "Doktora Tezi Kategorisi"nde Şehir ve Bölge Plancısı Dr. Zeynep Deniz Yaman Galantini, "Kitap Kategorisi"nde Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden Dr. Leyla Bektaş Ata ödüle değer bulundu.

KENT SORUNLARINA ÇÖZÜM GELİŞTİRMEK AMAÇLANIYOR

Projeyle kentleşme sürecinin ve yaşamının dinamiklerini açıklayan ve bu dinamiklerin oluşturduğu değişimlere ve sorunlara yeni bakış açıları ve çözümler geliştiren çalışmaları teşvik etmek, iş birliklerini geliştirmek ve bunların görünürlüğünü arttırmak amaçlanıyor. Ödüller, mimarlık, şehir bölge planlama, coğrafya, sosyoloji, sağlık, ekonomi gibi farklı bilim dallarında yayımlanmış bilimsel çalışmaların desteklenmesini sağlıyor.

"ÜNİVERSİTELERİN TEMEL İŞLEVLERİNDEN BİR TANESİ TOPLUMA YÖNELİK HİZMETLERİDİR"

Törende konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, çalışma kapsamında İstanbul Üniversitesi ile Zeytinburnu Belediyesinin iş birliği yaptığını, bundan da ayrıca memnuniyet duyduğunu aktardı.

Prof. Dr. Özvar sözlerine şöyle devam etti:

"Böylesine güzel bir ödül töreninin yapılıyor olması ilim insanlarını takdir etmek için oldukça önemli bir faaliyettir. Üniversitelerin temel işlevlerinden biri de sosyal sorumluluk projesidir. Değerlendirme yapan hocalar ve Zeytinburnu Belediyesiyle birlikte bir sosyal sorumluluk projesine imza atmış oluyorlar. Bu proje bize üniversite ve mahalli yönetimlerin yapabilecekleri projelere en güzel örneklerinden bir tanesine şahit olduk. Bu ödül töreninde kent çalışmaları merkeze alınmış. Kent çalışmalarının ödüllendirilmesi Türkiye'de sosyal bilimlerin gelişimine katkı sağlayacaktır. Bu tarz ödül törenleri şehir çalışmalarına yönelikte ve bundan sonrada ortaya çıkacak olan makale ve tezleri destekleyecektir. Bu ödül töreniyle modern Türkiye'yi Zeytinburnu üzerinden anlamamıza vesile olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkürler."

"BİRBİRİNDEN DEĞERLİ 200'E YAKIN ESER BAŞVURDU"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy da yarışmada 4 kategoride ödül verileceğini dile getirerek sözlerine şöyle devam etti:

"Bu çalışma üniversiteler ve belediyeler arasında iş birliği ve teşvik sağlamak üzere tasarlandı. Dört kategoride ödüller verilecek. Yaklaşık bir yıl önce dijital ortamdan duyurduk. 190 eser yarışmaya başvurdu. Makale, doktora, kitap ve jüri özel ödülü verildi. Akademisyenlerimiz jüride görev aldılar. Başlangıç için iyi bir netice elde ettik. Bu organizasyonu bundan sonra da sürdürmeye kararlıyız. Amacımız akademisyenleri kent çalışmalarına yoğunlaşmalarını sağlamak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin 53 ilinden başvurular elimize ulaştı. Yaklaşık 50 farklı üniversiteden mezun akademisyenler bize müracaat etti. Bu projenin teşvik olmasını temenni ediyorum. Her yıl Kent Çalışması Ödüllerini vermeye devam edeceğiz."

Ödüle hak kazanan isimleri belirleyen jüride Prof. Dr. Murat Gül, Prof. Dr. Çiğdem Dürüşken, Prof. Dr. Aydın Gülan, Prof. Dr. Murteza Bedir, Prof. Dr. Gülden Erkut, Prof. Dr. İsmail Coşkun ve Doç. Dr. Murat Şentürk yer aldı.

Düzenlenen ödül töreninde makale kategorisinin kazananına 10 bin lira, doktora tezi kategorisinin kazananına 15 bin lira, kitap kategorisinin kazananına 20 bin lira ve jüri özel ödülü kategorisinin kazananına 25 bin lira takdim edildi.


'Kent Çalışmaları Ödülleri' sahiplerini buldu
'Kent Çalışmaları Ödülleri' sahiplerini buldu
'Kent Çalışmaları Ödülleri' sahiplerini buldu
'Kent Çalışmaları Ödülleri' sahiplerini buldu
'Kent Çalışmaları Ödülleri' sahiplerini buldu
'Kent Çalışmaları Ödülleri' sahiplerini buldu
'Kent Çalışmaları Ödülleri' sahiplerini buldu
'Kent Çalışmaları Ödülleri' sahiplerini buldu

Zeytinburnu, Sosyoloji, Doktora, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kent Çalışmaları Ödülleri' sahiplerini buldu - Son Dakika


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