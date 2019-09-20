Son Dakika Haberleri: Kent Konseyi yönetim kurulu toplantısı yapıldı
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Kent Konseyi yönetim kurulu toplantısı yapıldı

1 saat önce

Kilis Kent Konseyi Başkanı Fikret Oğuztürk başkanlığında ilk toplantısını yaptı.

Kent Konseyi yönetim kurulu toplantısı yapıldı, System.String[]

Kilis Kent Konseyi Başkanı Fikret Oğuztürk başkanlığında ilk toplantısını yaptı.


Kilis Kent Konseyi Yürütme Kurulu toplantısı Başkan Fikret Oğuztürk başkanlığında yapılan toplantıda Genel Sekreterlik görevine ise Musa Kara getirildi. Yürütme Kurulu Kilis Kent Konseyi çalışmalarını ve gelecek günlerde yapılması planlanan çalışmaları değerlendirerek Kilis Kent Konseyi bünyesinde kurulacak meclisler ve çalışma grupları hakkında görüşüldü.


Kent Konseyi yürütme kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu, "Abdurrahman Datoğlu, Ahmet Murat Toprak, Hamza Türk, Hayrettin Topalbekiroğlu, Mahmut Zeynel Ağdalyan, Mehmet Arslan, Mehmet Devecioğlu, Muhammet Lokman Bitken, Necmittin Şekeroğlu, Ökkeş Göktaşlı, Ömer Murat Kavuşturan, Ramazan Delihacıoğlu, Recep Yıldız, Seydo Yıldırım, Timur Şenakıncı, Uğur Kara." - KİLİS

Kent Konseyi, Musa Kara, Kilis, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:15 Kaynak: İHA
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