Kentin tanıtımı için Meriç Nehri'nin ortasında klip çektiler - Son Dakika

Kentin tanıtımı için Meriç Nehri'nin ortasında klip çektiler

14.10.2020 10:59
Kentin tanıtımı için Meriç Nehri'nin ortasında klip çektiler, System.String[]

Edirne Valiliği koordinasyonunda yürütülen yöre türkülerine profesyonel klip projesi kapsamında yapılan çekimlerin bir bölümü, Meriç Nehri'ndeki adacıkta gerçekleşti.

Edirne Valiliği koordinasyonunda yürütülen yöre türkülerine profesyonel klip projesi kapsamında yapılan çekimlerin bir bölümü, Meriç Nehri'ndeki adacıkta gerçekleşti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği Korosu ses ve saz sanatçıları ile Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası müzisyenlerinin kamera karşısına geçtiği "Türküler Seni Söyler Edirne'm" projesi kapsamında klipler, başta Selimiye Camisi, Enez Kalesi, Meriç Köprüsü, Rüstempaşa Kervansarayı, eski Karaağaç Tren Garı gibi kentin tarihi turistik, kültürel alanlarında çekiliyor.

Proje kapsamında 4 Edirne ve Balkan türküsü seslendirilerek klipleştirilecek.

En iyi görüntüyü yakalamak ve Edirne'yi en iyi görüntülerle tanıtmak amacıyla görüntüler titizlikle kurgulanıyor.

Altın Koza, TRT Belgesel ödülleri gibi pek çok ödülün sahibi Edirneli yönetmen Batuhan Kurt'un idaresinde çekimleri süren kliplerin bir bölümü de debisindeki düşüş nedeniyle ortasında adacıkların olduğu Meriç Nehri'nde devam etti.

Meriç Nehri'nin ortasındaki adacıkta zorlu klip çekimi

Nehrin kara ve ada ile bağlantı noktasına yönetmen Kurt ve çekim ekibince taş taşındı, bu taşlar atılarak oluşturulan yoldan ses ve saz sanatçıları adacığa geçti.

Osmanlı yadigarı Meriç Köprüsü'nün fon yapıldığı adacıkta sanatçılar "Edirne'nin ardı bayler" türküsünü seslendirdi.

Klipler ay sonunda yayınlanmaya başlanacak

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu ve Rumeli'nin incisi Edirne'nin tanıtımına çeşitli platformlarda devam ettiklerini söyledi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp talimatıyla başlanan projenin çok güzel ilerlediğini, çekilen kliplerin ay sonunda yayınlanacağını ifade eden Soytürk, şunları kaydetti:

"Biz Edirne'nin turizm potansiyelinin farkındayız. Bu güzellikleri herkese anlatmak için girişilen bu güzel projede dünyanın dört bir yanına sunulacak görüntüleri çok titiz hazırlıyoruz. Meriç Köprüsü'nün güzelliğini vermek adına sanatçılarımız taşlar üzerinden nehri aşarak ulaştıkları adacıktan türkülerimizi seslendirdiler. Ortaya daha önce örneği olmayan bir eser meydana gelecek. Edirne'nin hem türküleri kulaklara, görüntüleri de gözlere bir ahenkle zevküsefa yaşatacak."

Yönetmen Kurt da projenin güzel şekilde ilerlediğini belirtti.

En iyi görseli yakalamak için zaman zaman zorlu mesailer harcadıklarını ifade eden Kurt, "Çok keyifli çekimler yapıyoruz ama bazen en iyi Edirne görüntüsü için zorlu çekimlerde yapıyoruz nehir ortasındaki adacığa zor geçsek de doyumsuz görüntüler elde ettik. Umuyorum Edirne'mizin çok iyi bir tanıtımını yapmış olacağız" diye konuştu.

Meriç Nehri, Turizm, Edirne, Meriç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kentin tanıtımı için Meriç Nehri'nin ortasında klip çektiler - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Emlakçılıkta yeni dönem: Yetki belgesi olmayan faaliyet gösteremeyecek Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası Tüp mide ameliyatıyla 75 kilo verdi, bambaşka bir insana dönüştü! Eski halini görenler tanıyamıyor Mehmet Ekici, 17 Ekim'e kadar bir Rus kulübü ile sözleşme imzalayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarını uyardı: Aşiretleşmeyelim, akrabaları parti yönetimine koymayın 22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de
Trump'a tapan Hindistanlı adam depresyona girip hayatını kaybetti Trump'a tapan Hindistanlı adam depresyona girip hayatını kaybetti         
10:33
Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu         
09:39
Son Dakika! AYM üyesinin tepki çeken Son Dakika! AYM üyesinin tepki çeken "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası Anayasa Mahkemesi olağanüstü toplanacak         
09:32
Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar         
09:01
MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Didem'in yemeğinin tadına dahi bakmadı MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Didem'in yemeğinin tadına dahi bakmadı         
08:22
Menajerimi Ara dizisinde Menajerimi Ara dizisinde "Tacize karşı susmayacağız" diyen Burçin Terzioğlu oyunculuğuyla mest etti         
07:30
İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları         
00:53
Arkadaşlarıyla dans eden Merve Boluğur, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı Arkadaşlarıyla dans eden Merve Boluğur, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı         
22:35
6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı 6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı         
20:35
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu         
18:54
Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu         
18:47
İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü         
18:35
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı         
14:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 11:08:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kentin tanıtımı için Meriç Nehri'nin ortasında klip çektiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei