Kentsel dönüşüm projesi modern sosyal donatılarıyla yükseliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kentsel dönüşüm projesi modern sosyal donatılarıyla yükseliyor - Son Dakika

Kentsel dönüşüm projesi modern sosyal donatılarıyla yükseliyor

7 saat önce

Hacılar Kentsel Dönüşüm Projesi, toplumun ihtiyacına cevap verecek tüm sosyal donatılarıyla hız kesmeden devam ediyor.

Kentsel dönüşüm projesi modern sosyal donatılarıyla yükseliyor, System.String[]

Hacılar Kentsel Dönüşüm Projesi, toplumun ihtiyacına cevap verecek tüm sosyal donatılarıyla hız kesmeden devam ediyor.


Hacılar'da modern şehircilik anlayışı içinde yapımına başlanılan Kentsel Dönüşüm Projesi'nde yeni konutların yanı sıra sosyal donatıların da inşaat çalışmalarına devam ediliyor. Proje çalışma alanında Başkan Yardımcısı Ersel Elcuman ve birim müdürleri ile birlikte incelemelerde bulunan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede birçok alanda Belediye tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiğini kaydetti.


Başkan Özdoğan "İlçemizde devam eden Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 26 Kasım'da temelini attığımız 80 dairelik bloğun yapım çalışmaları, hız kesmeden devam ediyor. Yaklaşık bir ay kadar önce atılan temelimizde bugün bodrum katı tamamlanmış durumda. Hava şartları da el verdiği ölçüde çalışmalara devam ediyoruz. Bir taraftan kentsel dönüşüm çalışmaları, bir taraftan hayırseverimiz Ali Atay Şaşoğlu tarafından yaptırılan orta okulumuzun çevre düzenlemesi çalışmaları, bir taraftan kentsel dönüşüm alanı içerisinde ki park çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. 2020 yılı içerisinde ve devam eden yıllarımızda da planlı bir şekilde vatandaşlarımıza hizmete devam edeceğiz. Şimdiden hayırlı olsun diyorum." Dedi.


Kentsel Dönüşüm alanında 21'inci yüzyılın teknolojisi olan Geosentetik istinat duvarının yapıldığını belirten Başkan Özdoğan, Hayırsever Ali Atay Şaşoğlu tarafından yaptırılan Ortaokulun çevresinde de 2 bin metrekarelik bir alanda sağlıklı, doğal görünümlü, farklı tasarım esnekliği olan, teknolojik ve ekonomik ülkemizde nadir olarak bilinen terra blok istinat duvarı yapıldığını da sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Hacılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:08 Kaynak: İHA
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