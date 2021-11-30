Üye Girişi
"Kentsel Dönüşümde Örnek Alınacak Değerli Bir Eseri Hemşehrilerimizle Buluşturacağız" - Son Dakika

"Kentsel Dönüşümde Örnek Alınacak Değerli Bir Eseri Hemşehrilerimizle Buluşturacağız"

30.11.2021 14:10
"Kentsel Dönüşümde Örnek Alınacak Değerli Bir Eseri Hemşehrilerimizle Buluşturacağız"

Yeşilyurt İŞGEM Genel Müdürü Numan Özcan, Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanında incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Yeşilyurt Belediyesinin imkanlarıyla Turgut Özal Mahallesinde devam eden Kentsel Dönüşüm Proje alanındaki inşaat çalışmalarının planlı bir şekilde ilerlediğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Birinci derece deprem kuşağında olan kentimizde depreme dayanıklı ve güvenilir yaşam alanlarımızın sayısını hızla artırmak için kentsel dönüşüm projelerine ayrı bir önem veriyoruz. Bu kapsamda belediyemizin kendi öz kaynaklarıyla yapımına başladığımız Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanımızdaki inşaat işleri planlandığı gibi ilerliyor.Projemiz dört ayrı bloktan oluşuyor şu anda iki bloktan bir tanesinde hizmete sunacağımız dükkanımızın kolonlarının kaba inşaatı sürüyor, diğerinin de bodrum katının su basman seviyesindedir. İnşaat alanımızda herşey sağlıklı ve planlı bir şekilde devam ediyor. Burada 168 daire ve 10adet işyeri olmak üzere toplam 178 ayrı bağımsız bölümü en iyi şekilde tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmak içinde tüm projelerimizde olduğu gibi titiz ve özenli çalışıyoruz. " diye konuştu.

Turgut Özal Mahallesindeki proje ile Malatya'ya yeni bir yaşam alanı daha kazandıracaklarını hatırlatan Başkan Çınar, " Yeşilyurt Belediyemizin teknik ve ekonomik gücüyle ilerleyen buradaki kentsel dönüşüm projemiz sayesinde depreme dayanıksız, ömrünü tamamlamış, geçen yıl ki 24 Ocak depreminden ağır hasar gören iki veya üç katlı binalarımızın olduğu bu bölgemizdeki tüm çalışmaları belirli bir düzen ve planlama şeklinde ilerlettik. Burada yaşayan hemşehrilerimizle uyumlu ve koordineli çalışmalarımızın akabinde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüz uhdesinde gerçekleşen ön hazırlıklar, gerekli yerlerle yaptığımız temaslarımızın neticesinde güzel bir proje hazırladık. Herşey istediğimiz gibi ilerliyor, inşaat alanımızda titiz ve planlı bir çalışma yapılıyor. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek içinde ince eleyip sık dokuyoruz, her hangi bir aksamada söz konusu değildir. Hak sahipleri ile buradan konut almak isteyen hemşehrilerimize de güzel, kaliteli ve modern bir yaşam alanı sunacağız. Kendi imkanlarımızla yaptığımız ilk kentsel dönüşüm projemiz olduğu için inşaatın her aşamasını yakından takip ediyoruz, saha çalışmalarını sık sık inceliyoruz. Son dönemlerde hızla gelişen, güzel bir lokasyona sahip Turgut Özal Mahallemizdeki bu yeni projemiz kentsel dönüşüm projelerine örneklik gösterilecek olup gelecek nesillere emanet edeceğimiz kıymetli eserlerimiz arasında yerini alacaktır. Kentimizin en güzel noktalarından olan bu bölgemize modern, güçlü ve kaliteli bir yaşam alanı kazandıracağız. Nitelikli ve güzel konutlar, sosyal yaşam alanları ve çevre düzenlemesiyle birlikte buranın cazibesini daha artıracağız. İnşaat işlerini sürdüren tüm ekiplere teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum." dedi.

Kentsel Dönüşüm, Turgut Özal, Yeşilyurt, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Kentsel Dönüşümde Örnek Alınacak Değerli Bir Eseri Hemşehrilerimizle Buluşturacağız' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı 14:09 Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye dövdüğü görüntüyle infial yaratan baba Yunus Göç tutuklandı 13:56 Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye dövdüğü görüntüyle infial yaratan baba Yunus Göç tutuklandı MHP liderinin 13:27 MHP liderinin "Mansur Yavaş kendisine dikkat etsin" tehdidine ilk yanıt CHP'den: Orada dur Bahçeli 26 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmenin cezası 15 yıl daha artırıldı 12:42 26 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmenin cezası 15 yıl daha artırıldı Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu 11:53 Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu 11:41 "Marmara depreminin zamanı geldi" diyen Prof. Dr. Tüysüz, fay hattındaki 110 ilçeyi paylaştı
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! 11:13 Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! 10:37 Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde!

Son Dakika Haberleri
14:09 Sosyal medyada gündem olan video: Köprüye ateist girip Müslüman çıktım
13:40 Öldüresiye dövülen 2 aylık bebeğin annesi konuştu
13:34 Sezer Öztürk'ün tutuklanmasından sonra aile konuştu: Geriye iki yetimi kaldı
13:29 CHP'den Bahçeli'ye "Mansur Yavaş" yanıtı: Hiçbir başkanımızı tehditlere yedirmeyiz
13:28 Başak Cengiz'in katil zanlısı ve Müslüme'nin dedesi, Diyarbakır Yüksek Güvenlikli Cezaevine alındı
13:20 Transfer dedikodusu! Galatasaray Al Ahly'den Hamdi Fathi'yi transfer edecek
13:16 Selin Ciğerci'nin tektaşı ve saati tam 15 milyon TL
13:14 Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti
13:14 Turistlerin 'çölde cinsellik' fantezisi, koruma altındaki kumulları tahrip etti!
13:14 Ödül alan Messi'ye Hande Sarıoğlu'ndan tepki: Yazıklar olsun
Sosyal medyada gündem olan video: Köprüye ateist girip Müslüman çıktım Sosyal medyada gündem olan video: Köprüye ateist girip Müslüman çıktım         
14:09
Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Kalabalıktan dayak yedi Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Kalabalıktan dayak yedi         
14:01
Metin Gürcan casusluk iddiasıyla tutuklanmıştı! "Para karşılığı danışmanlık yaptım" dedi! Metin Gürcan casusluk iddiasıyla tutuklanmıştı! "Para karşılığı danışmanlık yaptım" dedi!         
13:53
Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti         
13:15
MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz         
12:24
FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı         
11:49
Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var         
11:34
Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler! Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler!         
10:56
Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü         
10:16
Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler         
09:39
Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı         
09:13
Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı         
08:40
Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi         
08:29
İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı         
08:26
Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek         
08:25
Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi         
08:17
Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 14:18:17. #1.12#
SON DAKİKA: "Kentsel Dönüşümde Örnek Alınacak Değerli Bir Eseri Hemşehrilerimizle Buluşturacağız" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement