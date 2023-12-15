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Kenya'da altı kızı sünnet olmaktan kurtaran polis memuru taşlanarak öldürüldü - Son Dakika
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Kenya'da altı kızı sünnet olmaktan kurtaran polis memuru taşlanarak öldürüldü

Kenya'da kadın sünnetini engelleme çabaları, bir polis memurunun çete tarafından taşlanarak öldürülmesiyle sekteye uğradı. Elgeyo Marakwet şehrinde sünnet için zorla hastaneye götürülen altı kız, polis tarafından kurtarıldı. Ancak çete üyeleri, kızları geri isteyerek polis merkezine saldırdı ve polis memuru Mushote Boma'yı öldürdüler. Kadın sünneti uygulamasına devam edilen Kenya'da bu durum, birçok kesim tarafından kınandı.

Kenya\'da altı kızı sünnet olmaktan kurtaran polis memuru taşlanarak öldürüldü
15.12.2023 - 15:52,  Güncelleme: 15:59
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Kenya'da kadın sünnetini ortadan kaldırma çabaları, bir polis memurunun gençlerden oluşan bir çete tarafından taşlanarak öldürülmesinden sonra sekteye uğradı.

Kenya'nın Elgeyo Marakwet şehrindealtı kızın sünnet için zorla hastaneye götürüldüğü ihbarını alan polis, hastaneye baskın yaparak kızları kurtarıp polise merkezine götürdü.

Bir grup çete üyesi taş ve sopalar ile polise merkezini basıp polislerden kızları kendilerine teslim etmesini istedi.

Polis, kızları teslim etmeyince, kızgın grup karakolda görevli polis memuru Mushote Boma'yi taşlayarak öldürdü. Çete, üyeleri öldürdükleri polisin cesedini bir yatağın üzerine koyarak ateşe verdi.

Yasak olmasına rağmen Kenya'nın bazı bölgelerinde Kadınların sünnet uygulamasına devam ediliyor. Ancak kadınların sünnet edilmesi ile ilgili polise nadiren saldırı düzenlendi.

Erkek ve kadınları bir araya toplamayı amaçlayan kar amacı gütmeyen Men End FGM Vakfı'nın kurucusu ve genel müdürü Tony Mwebia, "21. yüzyılda insanlık dışı bir eyleme maruz kalan kızları kurtaran bir polis memurunun öldürülmesini şok edici olarak nitelendirdi.

Polis'in öldürülmesi başta devlet yetkililer olmak üzere bir çok kesim tarafından kınandı.

Polise, saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Hukuk
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Kenya, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kenya'da altı kızı sünnet olmaktan kurtaran polis memuru taşlanarak öldürüldü - Son Dakika
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