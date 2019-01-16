Son Dakika Haberleri: Kenya'da Saldırganların Otele Girişi Kamerada

Kenya'da Saldırganların Otele Girişi Kamerada

38 dakika önce

Kenya'nın başkenti Nairobi'de saldırganların görüntülerini kaydeden güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de saldırganların görüntülerini kaydeden güvenlik kamerası ortaya çıktı. Kenya'nın başkenti Nairobi'de saldırganların yerleşkede bulunan DusitD2 Oteli'ne girerken görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde 4 saldırganın saldırıyı gerçekleştirmeden önce etrafta dolaşması ve tüfeklerini park etmiş bir arabaya ateş etmesi görülüyor. Saldırı Riverside Caddesi'nde yer alan DusitD2 Oteli'nin otoparkında büyük bir patlamanın meydana gelmesiyle başladı. Saldırının ardından giriş bölümünde bir intihar bombası patlarken daha sonra silah sesleri saatlerce devam etti. Saldırganların 101 odalı bir otel, spa, restoran ve ofis binalarını içeren DusitD2 Otel'inde 20 saat süren kuşatma güvenlik güçlerinin operasyonuyla sonlandırıldı. Saldırıda 15 kişi hayatını kaybederken, yerleşkeden 700 kişi kurtarıldı. Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, yaptığı televizyon konuşmasında, DusitD2 yerleşkesini kuşatan tüm saldırganların etkisiz hale getirildiğini söyledi. Kenyatta, "DusitD2'teki güvenlik operasyonunun sona erdiğini ve tüm teröristlerin ortadan kaldırıldığını teyit ederim" dedi. Kenyatta, Doğu Afrika ülkesi Kenya'nın vatandaşları ve ziyaretçiler için güvenli olduğunu ifade ederek Kenyalıları korkmadan işe dönmeye çağırdı. Saldırıda hayatını kaybeden 15 kişinin arasında 11 Kenyalı, 1 Amerikalı, 1 İngiltere vatandaşı bulunduğu, 2 kişinin ise kimliğinin tespit edilemediği bildirildi. Saldırının sorumluluğunu üstlenen terör örgütü Eş-Şebab, Eylül 2013'te yine başkent Nairobi'de bulunan Westgate Alışveriş Merkezi'ne saldırı düzenlemiş, saldırıda 67 kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:51 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



6 Kişinin Yaşamını Yitirdiği Otele Baskın Anları Kamerada Münbiç'te ABD Askerlerine Düzenlenen Saldırı Sonrası Olay Yerinden İlk Görüntüler

Son Dakika! Münbiç'teki Bombalı Saldırıyla İlgili ABD'den Açıklama Geldi Son Dakika! CHP, 1'i Büyükşehir Belediye Olmak Üzere 70 Belediye Başkan Adayını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 17:29:18. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kenya'da Saldırganların Otele Girişi Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]