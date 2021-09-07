Kenya'da susuz kalan başıboş filler kasabaya daldı

Kenya'da kuraklık nedeniyle susuz kalan filler kalabalık nüfuslu bir kasabanın içine girdi.

Kenya'da kuraklık nedeniyle susuz kalan filler kalabalık nüfuslu bir kasabanın içine girdi. Kenya NTV televizyonunun yayınladığı görüntülerde, ülkenin Kilifi bölgesinde kırsal alandan gelen çok sayıda filin ana yolu geçerek kasabanın içine daldığı görüldü. Tsavo Ulusal Parkı'ndan kaçtığı tahmin edilen fillerle karşılaşan halk şaşkınlık yaşadı. Fillerin kurak dönem nedeniyle su aradığı ve bu nedenle kasaba ve şehir merkezlerine yaklaştığı belirtiliyor.

Kenya, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Kenya'da susuz kalan başıboş filler kasabaya daldı - Son Dakika

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