Keçisini ararken buldu! Kazma küreği kapan bölgeye koştu

Kaybolan keçisini aramak için evinden çıkan 33 yaşındaki Manasse Lomachar, Kenya'nın batısındaki Cheporor yakınlarında hayatının en sıra dışı günlerinden birini yaşadı. Lomachar, keçisini aradığı sırada bir nehir yatağında çamur ve kumu eleyerek altın arayan kadınlarla karşılaştı.

Kadınların arasına katılarak şansını denemeye karar veren Lomachar'ın çabası kısa sürede sonuç verdi. Yaklaşık 3 gram altın bulan Lomachar, elde ettiği altını 36 bin Kenya şilinine, yaklaşık 280 dolara sattı. Sıradan bir keçi arayışı olarak başlayan yolculuk böylece bölgede dikkat çeken bir keşfin parçasına dönüştü.

KÜÇÜK KEŞİF BİNLERCE KİŞİYİ HAREKETE GEÇİRDİ

Lomachar'ın altın bulmasının ardından Cheporor'da çok daha büyük altın yataklarının olabileceğine ilişkin söylentiler yayılmaya başladı. Haberlerin kısa sürede çevre bölgelere ulaşması üzerine çok sayıda kişi altın bulma umuduyla Cheporor'a yöneldi.

Ancak bölgedeki hareketliliğin yalnızca Lomachar'ın bulduğu altından kaynaklanmadığı belirtiliyor. West Pokot County yetkililerinden Samuel Kiarie, genç erkeklerin daha büyük olduğu düşünülen başka bir keşif yaptığını, ertesi gün ise kadınların aynı bölgede önemli miktarda altın bulduğuna ilişkin bilgilerin geldiğini söyledi.

ALTIN MİKTARI HENÜZ KESİNLEŞMEDİ

İlk keşiflerin ardından bölgede bulunduğu öne sürülen altın miktarlarına ilişkin anlatılanların giderek büyüdüğü ifade ediliyor. Bu söylentiler, kısa süre içerisinde daha fazla kişinin Cheporor'a gitmesine neden oldu.

Buna karşın bölgede gerçekte ne kadar altın bulunduğu ve altın yatağının ticari açıdan ne ölçüde değerli olduğu henüz kesinlik kazanmadı.

Altın haberlerinin yayılmasıyla sakin bölge kısa sürede hareketli bir maden sahasına dönüştü. Yerel yetkililerin verdiği bilgilere göre, altın aramak için Cheporor'a gelenlerin sayısı en yoğun dönemde yaklaşık 10 bine ulaştı.

Cheporor'a gelenler çoğunlukla kazma, kürek ve benzeri basit araçlardan yararlanıyor. Topraktan çıkardıkları malzemeleri nehir yatağına taşıyan altın arayıcıları, burada su yardımıyla eleme işlemi gerçekleştiriyor.