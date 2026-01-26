Kepez'de Gecekonduda Yangın - Son Dakika
Kepez'de Gecekonduda Yangın

26.01.2026 15:06
Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Kazım Karabekir Caddesi 6350. Sokak'ta bulunan kullanılmayan bir müstakil gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali D.'ye ait kiler olarak kullanılan gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin içerisinden dumanların çıktığını gören ev sahibi Ali D.'nin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri bir odası alevler içindeki gecekonduya müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede büyümeden söndürülürken, kiler olarak kullanılan gecekonduda maddi hasar meydana geldi. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

