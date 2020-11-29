Kepez'deki iki okula çok amaçlı etkinlik salonu inşa ediliyor - Son Dakika

Kepez ilçesindeki Perihan-Esat Aral Okulu ile Varsak Şelale İlkokuluna çok amaçlı etkinlik salonu yapılıyor.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye çocukların kültür, sanat ve spor etkinliklerinin yapabileceği çok amaçlı salonlar inşa ediliyor. Bu yıl yatırım programına alınan 2 salon Perihan-Esat Aral Okulu ile Varsak Şelale İlkokuluna yapılıyor.

Antalya Valiliği ile imzalanan protokol kapsamında gerçekleştirilen salonlar, tek katlı ve betonarme olacak. Sahnenin ve ses sisteminin bulunacağı salonlar, anahtar teslimi inşa edilip, çocukların hizmetine sunulacak.

Perihan- Esat Aral Ortaokulunun bahçesinde 150 metrekarelik alana inşa edilen salon aynı anda 80 öğrenciye hizmet verecek. Salonun yanına kantin binası da yapılacak.

Varsak Şelale Ortaokulunun 120 metrekare inşaat alanına sahip salonu ise 75 öğrenci kapasiteli olacak.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Perihan-Esat Aral Okulu'nun bahçesinde yapımı devam eden çok amaçlı salonun şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Pencereden kendisine el sallayan okulun ana sınıfını çocuklarıyla maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak sohbet eden Tütüncü, çocuklara boyama kitabı hediye etti.

Karşıyaka Mahallesi'nin çehresi değişti

İnşaatla ilgili Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır'dan bilgi alan Tütüncü, burada yaptığı açıklamada, Karşıyaka Mahallesi'ne 2009'dan bu yana çok güzel eserler yaptıklarını, mahallenin gecekondu çehresini değiştirdiklerini belirtti.

Göreve geldiklerinde mahallede mülkiyet problemi yaşandığını aktaran Tütüncü, sorunların hepsinin tarih olduğunu bildirdi.

Kat artışı getiren imar revizyonu çalışmasıyla vatandaşların modern konutlar yapabilme imkanına kavuştuğunu belirten Tütüncü, vatandaş eliyle güzel bir kentsel dönüşüm gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Mahallede doğalgaz, elektrik, kanalizasyon, internet gibi altyapıları tamamladıklarını kaydeden Tütüncü, bütün cadde ve sokaklarda asfaltın ve kaldırımların yenilendiğini ifade etti.

Tütüncü, yatırımların devam edeceğini dile getirdi.