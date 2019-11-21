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Kepez'den Antalya manzaralı bulvar

6 saat önce

Kepez Belediyesi, Masa Dağı eteklerinde açtığı Antalyalı manzaralı bulvarı asfaltla kapladı.

Kepez'den Antalya manzaralı bulvar, System.String[]

Kepez Belediyesi, Masa Dağı eteklerinde açtığı Antalyalı manzaralı bulvarı asfaltla kapladı. Yeni bulvarla ile Kütükçü ve Fevzi Çakmak mahalleleri de kuzeyden birbirine bağlanmış oldu.


Kepez Belediyesi, Kütükçü ile Fevzi Çakmak mahallelerinin kuzeyinden geçen imar planındaki 30 metrelik yolu açma çalışmalarını, bölgedeki mülkiyet ve imar problemlerini çözdükten sonra geçtiğimiz yıl başlatmıştı.


Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Masa Dağı eteklerinden geçen yolu açabilmek için de sert kayalarla mücadele emişti. Ekipler, iş makineleriyle kayaları kırarak, 30 metre genişliği, bin 200 metre uzunluğu olan bulvarın yapım çalışmasını tamamlamıştı.


Önce sathi sonra sıcak asfalt


Fen İşleri Müdürlüğü, yapım çalışmasının bitmesinin ardından kent merkezinin ve denizin kuş bakışı göründüğü bulvarda sathi asfalt çalışması başlattı. Astarı yapılan yolun üzerine önce tankerle bitüm petrol döküldü. Ardından da yola iş makineleriyle 540 ton kırma taş serildi. Daha sonra bu malzeme silindir ile ezildi.


Asfalt çalışmasıyla birlikte bulvarda kaldırım çalışması da devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, alt yapısının sağlamlaşması için bulvara önce maliyeti az olan sathi kaplama asfalt döktüklerini, önümüzdeki yıllarda da bulvarın sıcak asfaltını ve ışıklandırmasını yapacaklarını ifade ettiler. Antalya manzaralı yeni bulvar ile Kütükçü ve Fevzi Çakmak mahalleleri de kuzeyden birbirine bağlanmış oldu. Bulvar, mülkiyet ve imar problemi çözülen bölgeye belediyecilik ve kamu yatırımlarının gelmesini de hızlandıracak. - ANTALYA

Fen İşleri Müdürlüğü, Kepez Belediyesi, Masa Dağı, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:27 Kaynak: İHA
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