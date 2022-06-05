Kepez'e açık hava temalı orman kütüphanesi - Son Dakika
Üye Girişi

Kepez'e açık hava temalı orman kütüphanesi

05.06.2022 12:43
Kepez'e açık hava temalı orman kütüphanesi

Kepez Belediyesi tarafından Dokumapark'ta 1500 metrekare alana, rengarenk ahşap evlerin bulunduğu açık hava temalı orman kütüphanesi yapıldı.

Kepez Belediyesi tarafından Dokumapark'ta 1500 metrekare alana, rengarenk ahşap evlerin bulunduğu açık hava temalı orman kütüphanesi yapıldı.

Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yaptığı açıklamada, Kepez'e 2023 yılına 16 kütüphane ile girme sözü verdiklerini anımsatarak, kütüphanelerden birini farklı bir mimarisiyle Dokumapark'a kazandırdıklarını belirtti.

Dokumapark içinde yemyeşil bir ortamda orman kütüphanesi oluşturduklarını anlatan Tütüncü, şunları kaydetti:

"Mimarı açıdan kendine özgü tasarımı olan bir kütüphane inşa ettik. Şehrin gençlerine, kitapsever ve okurlarına bitki dokusunun içerisinde kitaplarla buluşturacak, ruhunu dinlendirecek, sınavlara hazırlanabilecek ve belki de yeni kitaplarla tanışacak muhteşem bir kütüphane kazandırdık. Ortamdaki tasarım gerçekten bir film platosundaymış hissi uyandırıyor. Orman kütüphanesi altı çizerek ifade edilmeli ki, şehrin tam da merkezinde yer alıyor."

Kültür ve sanat adası olarak nitelendirilen Dokumapark'taki orman kütüphanesinin içinde rengarenk ahşap evlerinin bulunduğunu aktaran Tütüncü, açık hava okuma alanları, doğal ağaçlardan mamul edilen açık hava kitaplıkları, şık aydınlatmasıyla masalsı bir ortamın kitap ve doğaseverleri beklediğini belirtti.

Tütüncü, kütüphanenin 10 Haziran'da açılacağını bildirdi.

YORUMLAR
500
Tütüncü yetenek avına katıldı Tütüncü yetenek avına katıldı
Kaynak: AA

Kepez Belediyesi, Hakan Tütüncü, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kepez'e açık hava temalı orman kütüphanesi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:13 Feci kaza! Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait otomobil ile askeri araç çarpıştı: 1 ölü
18:11 Ümit Özdağ'dan "Sığınmacılar kargo paketi değil" diyen Mustafa Sarıgül'e cevap: Milli güvenlik konuları Şişli'de imar izni vermeye benzemez
18:09 A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyonluğa yürüyor! Portekiz'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldiler!
18:08 Türkiye'deki 3 kişiden biri! Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü gibi bakıyor
17:21 Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor!
17:14 Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi! İşte güncel durumu
17:12 Bilim insanları kıyamet hazırlıklarına başladı! İşte araştırma sonuçları
16:39 Beşiktaş'ın en büyük fiyaskolarından biri! Douglas'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı
16:23 Kocasının gözü önünde başka bir kadınla cinsel ilişkiye girdi, tepkiler çığ gibi
16:07 Mehmet Ali Erbil'den Tuğba Ekinci'nin iddialı klibine yorum geldi: İşte kadın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 18:45:38. #1.11#
SON DAKİKA: Kepez'e açık hava temalı orman kütüphanesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement