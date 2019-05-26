Kepez'in Ramazan Sokağı ilgi görüyor

Kepez Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla Dokumapark'ta açılan Ramazan Sokağı yoğun ilgi görüyor.

Kepez Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla Dokumapark'ta açılan Ramazan Sokağı yoğun ilgi görüyor.



Kepez Belediyesi tarafından iyiliğin, yardımseverliğin ve hoşgörünün ayı olan Ramazan'da Dokumapark'ta açılan Nostaljik Ramazan Sokağı, her gün birçok renkli etkinliklere sahne oluyor. 'Ramazan Sokağı' eski ramazan günlerini aratmayan birbirinden güzel etkinliklerle her akşam Antalyalıları misafir ediyor. Küçük büyük herkesin kendinden bir şeyler bulduğu ramazan sokağı, tulumbacısı, Hacivat ve Karagöz'ü, ramazan davulcusu, Türk Tasavvuf Musikisi konserleri ve daha nice etkinlikler ile Antalyalıları eski ramazanlara götürüyor. Aile çay bahçesinden, 80'li yılların bakkalına, kahvehane'den kitapçıya kadar özlenen birçok hatıralara ışık tutan Kepez'in ramazan sokağı geleneksel lezzetler ile de ağızları tatlandırıyor. Antalyalıların yoğun ilgi gösterdiği Ramazan Sokağı, ramazan ayı boyunca 'Nerede o eski ramazanlar' diyenleri bekliyor. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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