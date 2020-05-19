Kerem Bursin, canlı yayında sinemaseverlerin sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

Kerem Bursin, canlı yayında sinemaseverlerin sorularını yanıtladı Açıklaması

Ünlü oyuncu Kerem Bursin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen "Senaryo Sohbetleri" programına konuk oldu.

Kerem Bursin, canlı yayında sinemaseverlerin sorularını yanıtladı Açıklaması, System.String[]

Ünlü oyuncu Kerem Bursin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen "Senaryo Sohbetleri" programına konuk oldu.

DenizBank ve Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğinde hayata geçirilen "4. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması" kapsamında YouTube'dan canlı olarak sinemaseverlerle buluşan ve moderatörlüğünü Bora Talat Oyacı'nın üstlendiği programda, Bursin, "Oyuncu Gözüyle Senaryo" başlıklı bir konuşma yaparak, takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Bursin, oyunculuğa 13 yaşında müzikallerde rol alarak başladığını dile getirerek, 2005 yılında ABD'de düzenlenen bir yarışmada "En İyi Oyuncu" ödülünü aldığını söyledi.

"Tiyatroda olmayı çok isterim"

Film ve dizilerden ziyade sahne üzerinde oyunculuk yapmaktan daha çok keyif aldığını ifade eden ünlü oyuncu, "Gelecek yıllarda tiyatroda olmayı çok isterim. Ama kendimi bildiğim için hem bir dizi yürütüp hem bir oyunda olmak açıkçası bana imkansız geliyor. Çok istiyorum ama tiyatro, biraz dizilere, filmlere dur dediğim bir dönemde olacaktır." dedi.

Genç oyuncu, yurt dışından Türkiye'ye döndükten sonra ilk olarak "Güneş'i Beklerken" adlı dizi projesinde yer aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"İlk Türkiye'ye taşındığımda burada ne kadar kalacağımdan emin değildim. Piyasadan kimseyi tanımıyordum. Çok sevdiğim kast yönetmeni Mine Güler benimle çok ilgilendi. Türkçem böyle değildi. Daha fazla aksanım vardı. Sonra beni Devrim Yakut'la tanıştırdı. Her pazar Devrim Ablayla diksiyon dersleri aldım. Kitaplar önerdiler. Kelime hazinemi geliştirdim ve büyük bir emek harcayarak, çaba sarf ettim."

Yer aldığı projelerde oynayacağı karakterin ve dizinin moduna girmek için müziklerin kendisi için çok önemli olduğunu ifade eden Kerem Bursin, Türk dizilerindeki uzun ve yoğun çalışma saatlerinden dolayı karakterini her seferinde eve götürmek zorunda kaldığını da anlattı.

"Yer aldığınız her işi tutkuyla yapıp onu hissedebilmek çok önemlidir"

Bursin, oyunculukta en önemli unsurun tutku olduğuna dikkati çekerek, "Oyuncu olarak her zaman içinde yer alacağım bir senaryoda karaktere, hikayenin duruşuna ve kendimi o hikayenin bir parçası olarak görüp göremeyeceğime bakarım. Yer aldığınız her işi tutkuyla yapıp onu hissedebilmek çok önemlidir bir oyuncu açısından. 'Bu çok izlenir mi' veya 'ödül alır mı' mantığından çıkıp yapacağınız işleri buna göre kendi zevklerinize göre seçmek bir oyuncunun rolünün hakkını vermesi için en önemli unsurdur." değerlendirmesinde bulundu.

Türk sinemasında son 10 yıldaki filmlerin hikayesel anlamda bir gelişim göstermediği yorumunda bulunan Kerem Bursin, kendisinin kurmuş olduğu Braveborn Films yapım şirketinin de kuruluş amacı hakkında bilgiler paylaşarak, şunları kaydetti:

"Yapım şirketimizi ilk kurduğumuzda yaptığımız işlerde para gelir mi kaygısını gütmedik hiçbir zaman. Doğru projeyle karşılamak bizim ana hedefimizdi. Güvendiğimiz bir fikir bize para kaybettirse dahi sorun değil. Çünkü burada önemli olan şey kimseler tarafından destek almayan veya çok az destek alan birine güvenmektir. Bu güven duygusu hem onun hem de sizin açınızdan çok değerlidir. Tolga Karaçelik'in Kelebekler filminin yapımcısı olmamız da bu şekilde gerçekleşti. O dönem Tolga'nın Kelebekler'i yapıyor olması ve aynı zamanda bizim de yapım şirketimizin açılma dönemine denk gelmesi bizleri bir araya getirdi ve muhteşem bir birliktelik oldu. Tolga'nın muhteşem senaryo yazma becerisi, hikayeleri ve yönetmenliği yüzünden ona çok güveniyorduk ve finansal anlamda da hiç tereddüt etmeden destek olmak istedik. Film de sonunda hak ettiği başarıyı Sundance'te aldığı ödülle kanıtlamış oldu. Tolga Karaçelik gibi yönetmenler bu ülkede desteklenmeli ve yaptığı işler rahatlıkla destek bulabilmeli diye düşünüyorum. Bizim derdimiz iyi senaryo ve hikayeyi bulup, fırsat bulamayan insanları sektöre kazandırmak."

"Dizilerdeki karakter noktasında akıllı olmak lazım"

Bursin, oyuncu olarak bir projede ilk olarak karakteri analiz ederek senaryoyu kabul ettiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Genelde karakterlerde heyecanlanıyorum. Farklı bir şey olsun istiyorum. Özellikle dizilerdeki karakter noktasında akıllı olmak lazım. Ama benim için karakter ve hikaye her zaman önemli. Karakter olaya mı, yoksa olay karaktere mi hizmet ediyor genelde buna bakıyorum. Çünkü bazen senaryolarda konu ters gidiyor. Üniversitede de senaryo dersleri aldığımda ilk öğrendiğim şey, eğer senaryo 120 sayfaysa neleri keseceğine bak. Eğer bir Titanic falan yazmıyorsan, senaryo 120 sayfa olmamalı. Yapım tarafında da televizyonlara bir dizi yapacak kafasında değiliz. Burada bizim için ilk olarak tutku, ticaret yapmak başka bir şey."

Son olarak İrem Helvacıoğlu ile birlikte "Eflatun" adlı filmde rol alan ünlü oyuncu, "Filmdeki 'Oflaz' karakterini okuduğum zaman o anki ruh halime bağlı benzerlikler hissettim ve senaryosu çok hoşuma gitti, beni etkiledi. Bağımsız olması da hoşuma gitmişti. Saf ve güzel bir hikayesi vardı. Cüneyt Karakuş'la da çok iyi anlaşmıştık. Çekimler koronavirüs döneminden hemen önce mart ayında bitti. Film hala montajda, kaba kurgusu bitti. Sanırım önce festivalleri gezer, sonra vizyona girer." ifadelerini kullandı.

Bursin, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ı oldukça başarılı bulduğunu, çok sevdiğini ve filmlerini izledikten sonra 'iyi ki oyuncuyum' dediğini anlatarak, kendisiyle bir projede olmayı çok istediğini sözlerine ekledi.

Yaklaşık 2 saat süren yayına ayrıca katılan yapımcı, TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Bulut Reyhanoğlu, koronavirüs süreciyle ilgili uluslararası deneyiminin farklı yansımalarının anlatılacağı ve üç temadan oluşan (isolation, connection, emergence) kısa filmler çekileceği "Antiviral Proje" ile ilgili bilgiler paylaştı.

Devrim Yakut, Kerem Bursin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 12:22 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kerem Bursin, canlı yayında sinemaseverlerin sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam! Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı anında sildi Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle şaşırttı! Şimdilerde bir içim su Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı Alacakaranlık'ın oyuncusu, kız arkadaşıyla birlikte evinde ölü bulundu Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu Ünlü oyuncunun doğallığıyla büyülediği teras pozlarına beğeni yağdı Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı
WhatsApp'ın yeni özelliği beta sürümüne geldi, Zoom'a rakip oluyor WhatsApp'ın yeni özelliği beta sürümüne geldi, Zoom'a rakip oluyor         
18:37
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı         
18:36
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu         
18:22
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam! Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!         
18:11
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı         
18:01
Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu         
17:50
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı denemeleri başarısız oldu Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı denemeleri başarısız oldu         
17:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı         
17:31
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı         
17:22
ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti         
17:09
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı         
17:00
Yasağa rağmen otomobiliyle gezmeye çıkan kadın, gazetecilere saldırdı Yasağa rağmen otomobiliyle gezmeye çıkan kadın, gazetecilere saldırdı         
16:48
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı         
16:46
Aksaray'da freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti Aksaray'da freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti         
16:39
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı         
16:37
Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı kısa sürede sildi Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı kısa sürede sildi         
16:33
Rus kadın, selfie çektirdiği sırada uçurumun kenarından düşerek hayatını kaybetti Rus kadın, selfie çektirdiği sırada uçurumun kenarından düşerek hayatını kaybetti         
16:27
Bursa'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba, hayatını kaybetti Bursa'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba, hayatını kaybetti         
16:18
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor         
16:05
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu         
15:58
Tek geçim kaynağı olan ineği bataklığa saplanan yaşlı adamın çaresiz bekleyişi yürek burktu! Tek geçim kaynağı olan ineği bataklığa saplanan yaşlı adamın çaresiz bekleyişi yürek burktu!         
15:50
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim         
15:48
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması         
15:19
Ekrem İmamoğlu, Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını yaptı Ekrem İmamoğlu, Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını yaptı         
15:16
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakımdan çıktı         
15:10
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı         
15:07
Watford kaptanı Deeney, oğlunu tehlikeye atmamak için antrenmanlara katılmayacak Watford kaptanı Deeney, oğlunu tehlikeye atmamak için antrenmanlara katılmayacak         
15:06
Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle dudak uçuklattı! Şimdilerde bir içim su Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle dudak uçuklattı! Şimdilerde bir içim su         
14:59
Galatasaray'dan Galatasaray'dan "Sensiz Olmaz Galatasaray" kampanyası! Taraftar fotoğrafları tribünlere konulacak         
14:46
Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra Juventus tesislerine döndü Cristiano Ronaldo, 72 gün sonra Juventus tesislerine döndü         
14:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2020 18:58:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kerem Bursin, canlı yayında sinemaseverlerin sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]