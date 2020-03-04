Kerevitaş 2019 yılında 2,5 milyar TL ciroya ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kerevitaş 2019 yılında 2,5 milyar TL ciroya ulaştı - Son Dakika Ekonomi

Kerevitaş 2019 yılında 2,5 milyar TL ciroya ulaştı

7 saat önce

Türkiye'nin dondurulmuş gıda ve margarin pazarının lider şirketlerinden Kerevitaş, 2019 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformuna açıkladı.

Kerevitaş 2019 yılında 2,5 milyar TL ciroya ulaştı, System.String[]

Türkiye'nin dondurulmuş gıda ve margarin pazarının lider şirketlerinden Kerevitaş, 2019 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformuna açıkladı. Buna göre, şirketin 2019 yılı konsolide cirosu, yüzde 3 oranında artışla 2,5 milyar TL olarak gerçekleşti.


Kerevitaş Gıda Sanayi, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, 2019 yılında konsolide de 2,5 milyar TL'lik ciroya ulaştığını duyurdu. Piyasa değerine göre Yıldız Holding'in halka açık ikinci büyük gıda şirketi olan Kerevitaş'ın geçtiğimiz yıl 343,6 milyon TL olan Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi karı (FAVÖK) 379,3 milyon TL'ye çıkarken; FAVÖK marjı yüzde 15,2 olarak gerçekleşti. Bu sonuçlarla konsolide FAVÖK marjındaki iyileşme 100 baz puan oldu.


Kerevitaş'ın, Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi'nde 2019'da FAVÖK marjı yüzde 18,9 olarak gerçekleşirken, yağ iş biriminin FAVÖK marjı yüzde 13,5 oldu. Bu sonuçlarla Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi'nin FAVÖK marjındaki iyileşme 340 baz puan olurken, Yağ İş Biriminin FAVÖK marjı geçen sene ile aynı kaldı.


Satış kanalının ve ürün portföyünün maliyet ve fiyat dengesinin doğru yönetilmesi karlılığa katkı sağladı.


2019 yılında satış kanalının, ürün portföyünün maliyet ve fiyat dengesinin doğru yönetilmesi sonucu satış hasılatı artışının üzerinde faaliyet karı büyümesi ve kar marjı artışları gerçekleştirildi. - İSTANBUL

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Kerevitaş, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:49 Kaynak: İHA
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